Сару Сандерс официально назначили главой пресс-службы Белого дома

ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп повысил бывшего заместителя уволившегося в пятницу с поста пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера Сару Сандерс до должности главы пресс-службы Белого дома и своего пресс-секретаря, говорится в заявлении Белого дома, поступившем в РИА Новости.
"Президент Дональд Трамп повышает Сару Сандерс до должности пресс-секретаря Белого дома. Она будет выступать его основным пресс-секретарем и главой пресс-службы Белого дома", — говорится в заявлении.
Трамп в пятницу принял отставку Шона Спайсера, который являлся пресс-секретарем президента после победы на выборах. Как заявила Сандерс, она считает Спайсера "больше, чем коллегой, но настоящим другом и учителем".
Президент также в пятницу выдвинул на должность директора по коммуникациям финансиста Энтони Скарамуччи.