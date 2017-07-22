Ассанж лично сообщал госдепу о хакерской атаке на ведомство, заявили СМИ

ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж предупреждал госдепартамент США о том, что электронные сети ведомства подверглись хакерской атаке и информация с них будет опубликована, свидетельствует отрывок из документальной картины "Риск" (Risk), которая будет показана на телеканале Show Time в субботу.

"В начале фильма (вы увидите) незаурядный телефонный звонок Ассанжа, он пытается дозвониться до (госсекретаря) Хиллари Клинтон, поговорить с госдепартаментом (США), чтобы предупредить их о том, что по интернету гуляет пароль и файлы", — рассказала в тизере фильма американская режиссер-документалист Лора Пойтрас.

Опубликованный в пятницу отрывок фильма содержит кадры того, как помощница Ассанжа звонит, предположительно, в посольство США, на ее компьютере открыта страница сайта госдепартамента. Она сообщает, что звонит из офиса Асанжа и говорит о том, что этот звонок очень важен.

"У нас есть данные о том, что все сети госдепартамента США будут опубликованы полностью, это сделаем не мы, и я хотела бы поговорить с ней (Клинтон) об этом", — говорит помощница. Очевидно, что собеседник просит дождаться, когда он перезвонит ей по защищенной линии, на что она повторяет, что "звонок срочный". Затем телефон берет Ассанж: "хочу, чтобы было понятно, у нас нет проблем, проблема у вас", — сообщает он человеку на другом конце провода.

"Мы пытаемся помочь вам решить эту проблему, поскольку мы становимся напрямую вовлечены в нее, я бы хотел поговорить с самым высокопоставленным лицом, которое доступно сейчас, кто бы мог быстро предпринять действия и отправить представителя сюда в Норфолк", — сказал Ассанж. Ответ его собеседника неразборчив, после чего Ассанж благодарит собеседника и передает трубку помощнице.

Когда состоялся звонок, не уточняется, но известно, что Ассанж находился в усадьбе Эллингем Холл в Норфолке в 190 километрах от Лондона с декабря 2010 по декабрь 2011 года. Пойтрас, которая в 2014 году сняла фильм о Сноудене "Citizenfour", как сообщает Show Time, занималась лентой об Ассанже в течение шести последних лет.

По данным открытых источников, в ноябре 2010 года минюст США начал расследование в отношении Wikileaks в связи публикацией сайтом материалов, предоставленных Челси Мэннинг (в прошлом Брэдли Мэннинг).

В 2012 году Ассанж обратился к властям Эквадора с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в Wikileaks. Посольство Эквадора в Лондоне тогда представило ему убежище на неопределенный срок в своем здании, расположенном в фешенебельном районе британской столицы Найтсбридж.

Официально американские правоохранительные органы никогда не подтверждали, что против Ассанжа выдвинуты обвинения в связи с публикацией материалов Мэннинга, помилованного президентом Обамой незадолго до окончания президентского срока последнего.

В 2016 году Wikileaks опубликовал письма Джона Подесты, главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон. У ЦРУ собственные счеты с разоблачительным сайтом, который в разное время рассекретил использующиеся ЦРУ инструменты шпионажа в киберпространстве, а также опубликовал служебную переписку госдепартамента и Пентагона. Американские официальные лица обвиняют основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в том, что тот подверг опасности американских военных, Ассанж это отрицает.