Египетские службы безопасности ликвидировали 30 боевиков на Синае

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Службы безопасности Египта провели серию рейдов на севере Синайского полуострова, ликвидированы 30 боевиков, передает агентство Рейтер со ссылкой на военных.

Операции проводились в течение последних четырех дней. По заявлению военных, были ликвидированы 30 "чрезвычайно опасных" боевиков, пятеро были арестованы. Принадлежность боевиков к каким-либо группировкам не сообщается.

Египет несколько лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. Из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов. За последнее время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.