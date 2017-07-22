Египетские службы безопасности ликвидировали 30 боевиков на Синае

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Службы безопасности Египта провели серию рейдов на севере Синайского полуострова, ликвидированы 30 боевиков, передает агентство Рейтер со ссылкой на военных.
Египет несколько лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. Из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов. За последнее время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.