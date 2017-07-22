ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-директор национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что президент США Дональд Трамп требовал от него опровергнуть данные досье с "компроматом" на главу государства.
Спецслужбы проинформировали Трампа о содержании доклада с компроматом после того, как Трамп был избран в ноябре 2016 года президентом США.BuzzFeed. Позже газета Wall Street Journal написала, что доклад был составлен частной фирмой в области безопасности, которая базируется в Лондоне.
В Кремле заявили, что Россия не собирает порочащих сведений на кого бы то ни было. Сам Трамп категорически опроверг попытки скомпрометировать его в прессе и заявил, что речь идет о "фейковых новостях". Он также заявил, что компромат — дело рук его политических противников, и сравнил кампанию по его дискредитации с "порядками нацистской Германии".