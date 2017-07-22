Экс-глава американской разведки критикует Трампа за "оскорбления" спецслужб

ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-директор национальной разведки США Джеймс Клэппер раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что тот "оскорбляет" разведчиков.
"Я был особенно огорчен, когда в другой стране, в Польше, он начал оскорблять наше разведывательное сообщество. С моей точки зрения, это поставило его в очень невыгодное положение перед встречей с президентом (России Владимиром) Путиным", — сказал Клэппер, выступая на форуме по безопасности в Аспене, штат Колорадо, вместе с экс-директором ЦРУ Джоном Бреннаном.
Трамп также сравнивал с нацистской Германией кампанию компромата против него, которая строилась на анонимных утечках из спецслужб.
Клэппер в шутку назвал себя и Бреннана "главными нацистами" бывшей администрации.