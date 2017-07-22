Экс-глава американской разведки критикует Трампа за "оскорбления" спецслужб

ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-директор национальной разведки США Джеймс Клэппер раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что тот "оскорбляет" разведчиков.

Трамп критиковал спецслужбы за то, что те представили ошибочные сведения по оружию массового поражения в Ираке, что привело к второму вторжению США в эту страну в 2003 году.

"Я был особенно огорчен, когда в другой стране, в Польше, он начал оскорблять наше разведывательное сообщество. С моей точки зрения, это поставило его в очень невыгодное положение перед встречей с президентом (России Владимиром) Путиным", — сказал Клэппер, выступая на форуме по безопасности в Аспене, штат Колорадо, вместе с экс-директором ЦРУ Джоном Бреннаном.

Трамп также сравнивал с нацистской Германией кампанию компромата против него, которая строилась на анонимных утечках из спецслужб.

Клэппер в шутку назвал себя и Бреннана "главными нацистами" бывшей администрации.