В Мексике пять человек погибли в бою между морпехами и бандитами

МЕХИКО, 22 июл – РИА Новости. Перестрелка между бойцами морской пехоты и бандитами, похищавшими топливо из трубопроводов в Мексике, унесла в пятницу жизни пяти человек.

По информации группы по координации безопасности штата Пуэбла, морпехи пытались задержать одного их главарей банды "Буканас", занимающейся воровством бензина. В итоге были убиты четыре бандита, погиб один военнослужащий, еще два морпеха получили ранения.

Ранее глава нефтяной компании Pemex Хосе Антонио Гонсалес Анайя сообщал, что ежегодные потери в результате воровства нефтепродуктов составляют в Мексике порядка 20 миллиардов песо (около 1,1 миллиарда долларов). Этот вид нелегального бизнеса весьма развит в латиноамериканской стране. В декабре 2010 года взрыв на месте незаконной врезки в трубу унес жизни сразу 29 человек в поселке Сан-Мартин-Тексмелукан в Пуэбле, подобные взрывы с меньшим числом жертв постоянно происходят в разных мексиканских штатах.