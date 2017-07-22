Председателем Верховного суда Британии впервые станет женщина

ЛОНДОН, 22 июл – РИА Новости, Мария Табак. Председателем Верховного суда Великобритании впервые станет женщина — баронесса Ричмондская Бренда Хейл, о ее назначении на этот пост в пятницу объявила канцелярия премьер-министра страны.

"Это большая честь для меня и серьезный вызов – сменить на этом посту лорда Нойбергера. Я буду стараться преумножать его новаторские достижения, в том числе налаживать более тесные связи с каждой из частей Соединенного Королевства. Этого можно достичь с помощью выездных заседаний и улучшения способов коммуникации с общественностью", — говорится в заявлении 72-летней баронессы.

Лорд Дэвид Нойбергер в феврале нынешнего года объявил, что летом покинет свой пост и уйдет на пенсию. Официально леди Хейл, в настоящее время занимающая пост заместителя председателя суда, приступит к новым обязанностям после принесения присяги 2 октября. В этот же день к присяге будут приведены трое новых судей, в том числе, еще одна женщина – дама Джил Блэк, которая после назначения получит титул баронессы.

"Я с радостью жду совместной работы с коллегами, и мне особенно приятно вступить в должность в тот самый момент, когда мы приветствуем в наших рядах вторую в истории главного апелляционного суда Великобритании женщину", — отметила баронесса Хейл.

История Верховного суда Великобритании, впрочем, не очень длинная: он функционирует с 2009 года.