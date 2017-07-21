Эксперт проанализировал слова аль-Малики о базах США в Ираке

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Заявления вице-президента Ирака Нури аль-Малики о том, что Ирак выступает против размещения военных баз США подтверждают антиамериканские настроения в Ираке, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, вице-президент IMESClub Николай Сухов.

В интервью РИА Новости вице-президент Ирака Нури аль-Малики заявил о том, что Ирак выступает против размещения американских военных баз в стране. Кроме того, по его словам, заслуга в победе над террористической группировкой "Исламское государство" * в Мосуле принадлежит отнюдь не американским военным, а иракской армии и народному ополчению.

"Такие высказывания говорят о преобладающих антиамериканских настроениях в стране, которые никуда не деваются с момента американской агрессии, в ходе которой был свергнут Саддам Хусейн и страна была ввергнута в хаос. Как угодно слои населения могут относиться к режиму Саддама, но за последние десятилетие очень многие видят, что страна раздроблена и разрушена. Многие люди претерпели огромные лишения, потеряли близких. Причем антиамериканские настроения существуют как у шиитов, так и у суннитов. Другого он не может сказать, будучи вице-президентом страны, где большинство испытывает острые антиамериканские настроения", — сообщил Сухов РИА Новости.

*Террористическая организация, запрещенная в России.