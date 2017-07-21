Ирак против иностранных военных баз в стране, в том числе американских

БАГДАД, 21 июл – РИА Новости. Иракское общество выступает против иностранных военных баз в стране, в том числе американских, заявил вице-президент Ирака Нури аль-Малики.

"…мы не хотим военную базу в Аль-Валиде, иракское общество против иностранных военных баз на территории страны. Мы не как иранцы или японцы, которые приветствуют американские военные базы", — заявил аль-Малики в интервью РИА Новости.

"Я сказал американцам – не в ваших интересах возвращаться в Ирак, чтобы снова строить военные базы", — добавил он.

Военная кампания США в Ираке продолжалась с марта 2003 года по декабрь 2011 года. Барак Обама, который вступил в должность президента в 2009 году, выполнил свое предвыборное обещание и вывел американские войска из Ирака. Однако в 2014 году США и их союзники вынуждены были начать воздушную операцию против ИГ* в Ираке и Сирии. Одновременно "на земле" помощь местным силам в борьбе с террористами оказывают несколько тысяч американских советников, инструкторов и военных специалистов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.