"Новый шелковый путь": зачем Китай вкладывает в Сирию миллиарды долларов

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Игорь Гашков. Китайские частные и государственные компании намерены вложить два миллиарда долларов в экономику воюющей Сирии. Деньги пойдут на восстановление водоснабжения и электрических сетей, строительство дорог и домов. Детали будущих контрактов предприниматели КНР и администрация президента Асада обсудят в ходе переговоров 15-22 августа. Эксперты уверены, что Пекин стремится не упустить свою долю выгодных контрактов на восстановление страны, потому что убежден в скором завершении боевых действий.
Путь в Европу для Китая лежит через Сирию
Долгое время Китай занимал выжидательную позицию. "Сирия располагается вдоль "Шелкового пути", — комментировал положение в интервью Sputnik China Чэнь Фэнцзин, сотрудник китайского Института современных международных отношений. — Но для Сирии сегодня самое важное — прекращение войны, и только потом начнется восстановление экономики".
Так, по сведениям Asia Times, привыкшие действовать осторожно, китайские предприниматели были напуганы бомбардировкой американцами аэродрома Эш-Шайрат. Однако летом 2017 года обстановка кажется Китаю достаточно благоприятной, чтобы начать разговор об инвестициях. Этому вопросу была посвящена встреча китайских предпринимателей и представителей Дамаска в рамках сирийского Экспо в Пекине 9 июля 2017 года. Зал, в котором проходило мероприятие, был переполнен.
По мнению аналитика Пепе Эскобара, готовность Китая инвестировать в Сирию свидетельствует: в Пекине ставят на завершение кровопролитной гражданской войны в обозримом будущем. "Китай выстраивает свою стратегию на годы вперед" и уже сейчас стремится закрепить за собой место в мирной Сирии, комментирует эксперт.
Для чего Китаю сирийский берег
Помимо выгодных контрактов, Пекин в Сирии могут заинтересовать и углеводородные ресурсы, которые располагаются в окрестностях города Дейр-Эз-Зора. До 2011 года инвестиции Китая в Сирию сосредотачивались преимущественно в нефтегазовой сфере.
Важное значение для Китая может представлять и геополитический аспект присутствия в Сирии. В то время как Соединенные Штаты обозначают свою заинтересованность в странах, окружающих КНР, Пекину естественно ответить симметрично. Географически Сирия располагается поблизости от таких партнеров Вашингтона, как Турция и Саудовская Аравия. Реализуя проекты у границ этих государств, Китай показывает, что выходит из геополитической замкнутости на Дальний Восток, которую хотел бы навязать ему Вашингтон.
Дракон на Ближнем Востоке: опасаться ли России?
Власти Сирии дают понять, что Москва также могла бы принять участие в послевоенном восстановлении страны. Приоритет в осуществлении любых экономических проектов будет отдан России, Китаю и Ирану, заявил в июле посол Сирии в Китае Имад Мустафа.