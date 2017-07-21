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В мире

"Новый шелковый путь": зачем Китай вкладывает в Сирию миллиарды долларов

16:5921.07.2017
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© AP Photo / Thomas Peter/PoolПрезидент Китая Си Цзиньпин на форуме Один пояс - один путь в ПекинеПрезидент Китая Си Цзиньпин на форуме Один пояс - один путь в Пекине
© AP Photo / Thomas Peter/Pool

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Игорь Гашков. Китайские частные и государственные компании намерены вложить два миллиарда долларов в экономику воюющей Сирии. Деньги пойдут на восстановление водоснабжения и электрических сетей, строительство дорог и домов. Детали будущих контрактов предприниматели КНР и администрация президента Асада обсудят в ходе переговоров 15-22 августа. Эксперты уверены, что Пекин стремится не упустить свою долю выгодных контрактов на восстановление страны, потому что убежден в скором завершении боевых действий.

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© РИА Новости
РФ и Китай блокировали в СБ ООН принятие резолюции против Сирии

Путь в Европу для Китая лежит через Сирию

Открытые дебаты в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Flickr МИД России
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Сирия поблагодарила Россию и Китай за ветирование резолюции Совбеза ООН
Интерес Китая к обеспечению своего присутствия в Сирии соответствует геополитическому положению этой страны, находящейся на пересечении маршрутов, ведущих в Малую Азию, Европу через Средиземное море и на Аравийский полуостров. С 2014 года Пекин разрабатывает проект "Нового шелкового пути" — глобальной транзитной сети, которая позволит перемещать грузы и пассажиров на пространстве от Китая до Европы. Один из "коридоров" Пекин запланировал проложить через Сирию, в экономику которой активно вкладывался до 2011 года. Развернувшиеся с тех пор события "арабской весны" нанесли китайским экономическим интересам значимый урон. Пекин ответил тем, что стал оказывать дипломатическую поддержку Асаду, избегая при этом открытой конфронтации с Вашингтоном. 

Долгое время Китай занимал выжидательную позицию. "Сирия располагается вдоль "Шелкового пути", — комментировал положение в интервью Sputnik China Чэнь Фэнцзин, сотрудник китайского Института современных международных отношений. — Но для Сирии сегодня самое важное — прекращение войны, и только потом начнется восстановление экономики".

Так, по сведениям Asia Times, привыкшие действовать осторожно, китайские предприниматели были напуганы бомбардировкой американцами аэродрома Эш-Шайрат. Однако летом 2017 года обстановка кажется Китаю достаточно благоприятной, чтобы начать разговор об инвестициях. Этому вопросу была посвящена встреча китайских предпринимателей и представителей Дамаска в рамках сирийского Экспо в Пекине 9 июля 2017 года. Зал, в котором проходило мероприятие, был переполнен.

По мнению аналитика Пепе Эскобара, готовность Китая инвестировать в Сирию свидетельствует: в Пекине ставят на завершение кровопролитной гражданской войны в обозримом будущем. "Китай выстраивает свою стратегию на годы вперед" и уже сейчас стремится закрепить за собой место в мирной Сирии, комментирует эксперт. 

Для чего Китаю сирийский берег

Сирия и Китай создали СП по добыче нефти
В разговоре с РИА Новости президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов рассказал, что КНР рассчитывает на выгодные контракты по восстановлению разрушенной страны. "У самой Сирии может не быть денег, но если настанет прочный мир, будет проведена международная конференция, то и средства на воссоздание инфраструктуры будут выделены", — предполагает он. В такой ситуации Пекину выгодно заранее обозначить свое присутствие. "Китай не просто прокладывает железные дороги или линии электропередач, он делает это по своим собственным технологиям, а это значит, что для обслуживания этой инфраструктурной сети в дальнейшем понадобятся китайские же специалисты. Это и можно назвать долгосрочной стратегией Китая", — говорит эксперт.

Помимо выгодных контрактов, Пекин в Сирии могут заинтересовать и углеводородные ресурсы, которые располагаются в окрестностях города Дейр-Эз-Зора. До 2011 года инвестиции Китая в Сирию сосредотачивались преимущественно в нефтегазовой сфере.

Важное значение для Китая может представлять и геополитический аспект присутствия в Сирии. В то время как Соединенные Штаты обозначают свою заинтересованность в странах, окружающих КНР, Пекину естественно ответить симметрично. Географически Сирия располагается поблизости от таких  партнеров Вашингтона, как Турция и Саудовская Аравия. Реализуя проекты у границ этих государств, Китай показывает, что выходит из геополитической замкнутости на Дальний Восток, которую хотел бы навязать ему Вашингтон. 

© Фото : United Nations Development ProgrammeCолнечная электростанция в форме панды в Китае
© Фото : United Nations Development Programme
Cолнечная электростанция в форме панды в Китае

Дракон на Ближнем Востоке: опасаться ли России?

Стенд с изображением президента США Дональда Трампа на улице в Шанхае. Архивное фото
© AFP 2017 / Johannes Eisele
Китай выдавливает США из массового сознания
По мнению Дмитрия Абзалова, приход Китая в Сирию в обозримой перспективе не нанесет вреда  геополитическим интересам России. "Маловероятно, что КНР получит от Башара Асада военную базу: более правдоподобно, что сотрудничество будет осуществляться в преимущественно экономической плоскости. Это означает, что Москва и Пекин разделят роли между собой: военная — России, хозяйственная — Китаю".

Власти Сирии дают понять, что Москва также могла бы принять участие в послевоенном восстановлении страны. Приоритет в осуществлении  любых экономических проектов  будет отдан России, Китаю и Ирану, заявил в июле посол Сирии в Китае Имад Мустафа.

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