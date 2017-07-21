В Таджикистане из МВД уволили 14 сотрудников из-за лишнего веса

ДУШАНБЕ, 21 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Трое сотрудников МВД Таджикистана были уволены за то, что имели двойное гражданство, и 14 — за лишний вес, сообщил журналистам глава министерства Рамазон Рахимзода.

Весной в Таджикистане были внесены поправки в ряд законов, касающихся госслужбы, службы силовых, правоохранительных структур и органов прокуратуры, по которым их сотрудникам нельзя иметь двойное гражданство. Соглашение о двойном гражданстве Таджикистан имеет только с РФ.

"Три сотрудника МВД Таджикистана были уволены за то, что имели двойное гражданство. Двадцать наших сотрудников, имевших российское гражданство, после того, как отказались от него, продолжают служить в рядах милиции", — сказал Рахимзода.

Кроме того, МВД уволило 21 милиционера за лишний вес, но они могут быть восстановлены на службе, если доведут вес до нормы, сообщил министр.

"Служба в рядах милиции имеет свои критерии, требования и нормы, и мы проверили соответствие личного состава требуемым стандартам. За лишний вес был уволен 21 милиционер, но семь человек, снизившие с помощью спорта свой вес, были восстановлены на службе", — уточнил Рахимзода.

В декабре 2016 года сотрудники милиции Таджикистана получили инструкцию с нормативами соотношения роста и веса, в которой было сказано, что при росте 168-170 сантиметров вес сотрудника милиции не должен превышать 75 килограммов. Тогда же силовиков предупредили, что тучных сотрудников ждет увольнение.