Комитет защиты журналистов осудил приговор блогеру Лапшину в Азербайджане

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Международная организация Комитет защиты журналистов (CPJ) осудила приговор российскому гражданину Александру Лапшину, вынесенный в Азербайджане.

"Александр Лапшин не должен находиться в тюрьме за то, что поехал в спорный регион. Мы призываем власти в Баку не оспаривать апелляцию журналиста и освободить его без каких-либо условий", — заявила координатор программ CPJ в Европе и Центральной Азии Нина Огнянова.

В конце 2016 года блогер Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, который включил его в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Генпрокуратура Белоруссии приняла решение удовлетворить запрос Азербайджана и выдать Лапшина. В четверг суд в Баку приговорил Лапшина, который является гражданином России и Израиля, к трем годам лишения свободы. РФ продолжит защищать права Лапшина, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД РФ.