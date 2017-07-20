Эрдоган: Турция не будет бездействовать при провале переговоров по Кипру

АНКАРА, 20 июл — РИА Новости. Анкара продолжит решительную поддержку турецкой общины Кипра после провала переговоров по кипрскому урегулированию, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил 7 июля о провале конференции по Кипру в швейцарской Кран-Монтане и объявил, что она закрывается. Греция и Турция обвинили в срыве переговоров по кипрскому урегулированию друг друга.

"Пусть никто не рассчитывает, что Анкара будет бездействовать на фоне давления, которое испытывает на себе турецкая община Кипра из-за того, что мирные усилия не принесли результата", — говорится в заявлении Эрдогана в связи с 43-й годовщиной начала операции турецкой армии на Кипре

По словам Эрдогана, турецкая община Кипра неоднократно проявляла готовность к мирному урегулированию, а Турция останется гарантом мира, свободы и стабильности на Кипре и в целом в восточной части Средиземного моря.