АНКАРА, 20 июл — РИА Новости. Анкара продолжит решительную поддержку турецкой общины Кипра после провала переговоров по кипрскому урегулированию, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Пусть никто не рассчитывает, что Анкара будет бездействовать на фоне давления, которое испытывает на себе турецкая община Кипра из-за того, что мирные усилия не принесли результата", — говорится в заявлении Эрдогана в связи с 43-й годовщиной начала операции турецкой армии на Кипре
По словам Эрдогана, турецкая община Кипра неоднократно проявляла готовность к мирному урегулированию, а Турция останется гарантом мира, свободы и стабильности на Кипре и в целом в восточной части Средиземного моря.