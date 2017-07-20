Россия продолжит защищать права Лапшина

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Российская сторона продолжит защищать законные права и интересы россиянина Александра Лапшина, приговоренного в Баку к трем годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД РФ.

"Согласно сообщениям СМИ, сегодня Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил гражданина России Александра Лапшина к трем годам лишения свободы. Как известно, обвинения, предъявленные ранее Лапшину, связаны с посещением им Нагорного Карабаха", — указали в департаменте.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что "наш принципиальный подход к этому делу уже обозначался: мы против криминализации посещений журналистами или просто частными лицами той или иной территории в том или ином регионе".

"Продолжим работу по защите законных прав и интересов российского гражданина с учетом состоявшегося приговора суда. Представители посольства России в Азербайджане поддерживают контакты с Лапшиным и его адвокатом", — добавили в МИД России.

В конце 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, который включил его в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Генпрокуратура Белоруссии приняла решение удовлетворить запрос Азербайджана и выдать Лапшина. В четверг суд в Баку приговорил Лапшина, который является гражданином России и Израиля, к трем годам лишения свободы. Его адвокат Эдуард Чернин не исключил экстрадиции блогера в РФ.