В посольстве России ответили на критику отдыха литовских детей в Москве

ВИЛЬНЮС, 20 июл — РИА Новости. Заявления литовских властей о "политизированности" каникул детей из города Плунге в лагере подмосковного Красногорска свидетельствуют, что политики используют любой повод, чтобы "сделать из мухи слона", заявили в четверг в посольстве РФ в республике.
"Заявление литовских властей о "политизированности" каникул детей из Плунге в лагере города-побратима Красногорск, где они, в частности, посетили музей Великой Отечественной войны и встретились с представителями клуба байкеров "Ночные волки", в очередной раз свидетельствуют о том, что местные политики используют любой повод, чтобы сделать из мухи слона", — говорится в комментарии, распространенном в четверг пресс-службой дипмиссии.
Дипломатическое ведомство напомнило, что в январе этого года завершился скандал, связанный с посещением в 2014 году российского лагеря учениками из Вильнюса. "Двухлетние попытки найти следы "госизмены" по решению Генпрокуратуры Литвы завершились прекращением досудебного расследования из-за отсутствия состава преступления", — говорится в сообщении.
Целью действий литовских властей посольство считает "запугать своих граждан, предотвратить любыми средствами налаживание человеческих контактов между нашими странами, прежде всего, молодежи".