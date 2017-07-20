В посольстве России ответили на критику отдыха литовских детей в Москве

ВИЛЬНЮС, 20 июл — РИА Новости. Заявления литовских властей о "политизированности" каникул детей из города Плунге в лагере подмосковного Красногорска свидетельствуют, что политики используют любой повод, чтобы "сделать из мухи слона", заявили в четверг в посольстве РФ в республике.

Ранее пресс-служба самоуправления города Плунге сообщила, что молодежная делегация Плунге в сопровождении представителей мэрии с 1-12 июля провела время в детском лагере Красногорского района Московской области по приглашению местной мэрии. По информации властей Плунге, в рамках поездки организаторы познакомили детей с Москвой и ее музеями. В пресс-службе отметили, что "на церемонии закрытия ребята смогли пообщаться с представителями мотоклуба "Ночные волки". Мэр Плунге возмутился "политизированными" каникулами детей, а эту встречу назвал "ошибкой".

"Заявление литовских властей о "политизированности" каникул детей из Плунге в лагере города-побратима Красногорск, где они, в частности, посетили музей Великой Отечественной войны и встретились с представителями клуба байкеров "Ночные волки", в очередной раз свидетельствуют о том, что местные политики используют любой повод, чтобы сделать из мухи слона", — говорится в комментарии, распространенном в четверг пресс-службой дипмиссии.

Как подчеркнули в посольстве, "для России Великая Отечественная война – неотъемлемая часть истории, культуры, и вообще – святое дело". "Поэтому считать посещение ребятами посвященного ей музея некой "пропагандистской акцией" просто нелепо", — отметили в дипмиссии. Касаясь встречи детей с представителями мотоклуба "Ночные волки", в посольстве РФ заявили, что "боязнь людей на мотоциклах как-то комментировать сложно".

Дипломатическое ведомство напомнило, что в январе этого года завершился скандал, связанный с посещением в 2014 году российского лагеря учениками из Вильнюса. "Двухлетние попытки найти следы "госизмены" по решению Генпрокуратуры Литвы завершились прекращением досудебного расследования из-за отсутствия состава преступления", — говорится в сообщении.

Целью действий литовских властей посольство считает "запугать своих граждан, предотвратить любыми средствами налаживание человеческих контактов между нашими странами, прежде всего, молодежи".