Литовских школьников обвинили в содействии "российской пропаганде"

ВИЛЬНЮС, 19 июл — РИА Новости. Двухнедельная поездка в подмосковный Красногорск учащихся из литовского города Плунге стала поводом для очередного скандала, сообщает Sputnik Литва.

© РИА Новости / Алексей Филиппов Перейти в фотобанк Министра культуры Литвы обвинили в пособничестве "кремлевской пропаганде" Бурное возмущение литовских патриотов вызвало посещение в России школьниками музея Великой Отечественной войны и встреча с байкерами из мотоклуба "Ночные волки".

Учащиеся из прибалтийского города приехали в Россию по приглашению из Красногорска — побратима Плунге. Поездка была организована по программе обмена, которую курировали и утверждали чиновники на всех уровнях. Сроки визита — с 1 по 12 июля — также оговаривались. Однако, по утверждению администрации Плунге, встреча с байкерами не планировалась.

В итоге, представитель литовского парламента Викторас Пранцкетис обвинил школьников в том, что те попали под влияние так называемой "мягкой силы" России.

"Мягкая сила России ищет каждый случай как-то воздействовать на граждан Литвы, чтобы они стали верить в то, чего хочется России", — заявил парламентарий.

Мэр Плунге Аудрюс Клишонис извинился, что "дети во время летних каникул были вовлечены в мероприятие с явно пропагандистскими признаками".

"С нашими детьми по программе обмена в Красногорск ездили представители самоуправления, которые должны были осуществлять надзор за тем, чтобы отдых детей не был политизирован. К сожалению, этого не случилось. Произошла ошибка, которой нельзя найти оправданий. Это получит оценку незамедлительно", — говорится в пресс-релизе городской администрации.

Один из самых громких скандалов, связанных с поездками литовских школьников в Россию, произошел три года назад. В СМИ появились сообщения, что десять учеников русскоязычной гимназии имени Софьи Ковалевской приняла участие в сборе военно-спортивных организаций и кадетских корпусов "Союз", который проводится и финансируется российским Минобороны. В школе прошли обыски, а генпрокуратура начала досудебное расследование. Позже оно было прекращено из-за отсутствия доказательств того, что отдых школьников "мог оказать воздействие на Литву".

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