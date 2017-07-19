США призвали Россию оказывать большее давление на КНДР

МОСКВА/ВЛАДИМИР, 19 июл — РИА Новости. Вашингтон призывает Россию оказывать большее давление на КНДР для снижения угрозы, заявил посол США в России Джон Теффт.

"Северная Корея представляет большую угрозу для США, и мы просим российских партнеров оказывать большее давление на Северную Корею для снижения этой угрозы", — сказал Теффт журналистам во Владимире.

Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету 4 июля. Россия заявляла, что речь идет о ракете средней дальности, США — что о межконтинентальной ракете. Пуск обсуждался на экстренном заседании СБ ООН 5 июля. США, Франция и Великобритания считают, что ответом на очередной пуск КНДР должна стать новая санкционная резолюция СБ. Заместитель российского постпреда Владимир Сафронков говорил, что санкции "загоняют в тупик" проблемы на Корейском полуострове.