КВНщик Азамат Мусагалиев рассказал об угрозах семье из-за шутки на ТНТ

АСТАНА, 19 июл – РИА Новости. Известный КВНщик и телеведущий Азамат Мусагалиев рассказал, что после скандальной истории с промороликом российского телеканала в адрес его семьи поступают открытые угрозы, сообщает Sputnik Казахстан.

Вышедшая в эфир ТНТ в июне юмористическая беседа Мусагалиева и комика Нурлана Сабурова возмутила казахстанских телезрителей. На вопрос Сабурова по-казахски Мусагалиев ответил "курлы-мурлы". Многие посчитали шутку оскорбительной и обрушились на КВНщика с критикой.

"Я понимаю, что право на критику имеют все, и прислушиваюсь к тем, кто адекватно выражает свое мнение. Но я не готов слышать угрозы в свой адрес и в адрес своей семьи", — написал Мусагалиев в Instagram.

Ранее стало известно, что артист заблокировал доступ пользователей к комментариям на своей странице.

Мусагалиев обратился к своим казахстанским подписчикам в соцсети и пояснил, что шуткой "курлы-мурлы" он ни в коем случае не пытался высмеять и понизить статус казахского языка.

"Братья-казахи! Эта шутка касалась тех казахов, которые не знают своего родного языка, а такие, к сожалению, есть. Я сыграл роль такого человека. Я обращаюсь к вам и надеюсь, что вы меня поймете правильно", — написал Мусагалиев по-казахски.

"Я был и остаюсь казахом, вне зависимости от всего того, что происходит вокруг. И всегда с гордостью это подчеркиваю! А творчество оно на то и творчество, чтобы вызывать эмоции и делать всех нас лучше и добрее! С уважением к вам, своему народу, и к языку, Азамат Мусагалиев", — заключил артист.

Он также поблагодарил своих коллег-КВНщиков и всех, кто поддержал его в непростой ситуации.

Ранее скандальную шутку Мусагалиева прокомментировал министр культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы. Чиновник назвал высказывание юмориста "необдуманным", но подчеркнул, что, по его мнению, "это было недоразумение".

Азамат Мусагалиев получил широкую известность и любовь зрителей, выступая в качестве капитана команды "Сборная Камызякского края". Артист нередко посещает Казахстан и неустанно говорит о своей любви к исторической родине, несмотря на то, что родился в России.

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