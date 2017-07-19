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В мире

КВНщик Азамат Мусагалиев рассказал об угрозах семье из-за шутки на ТНТ

14:4019.07.2017
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАктер Азамат Мусагалиев. Архивное фотоАктер Азамат Мусагалиев. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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АСТАНА, 19 июл – РИА Новости. Известный КВНщик и телеведущий Азамат Мусагалиев рассказал, что после скандальной истории с промороликом российского телеканала в адрес его семьи поступают открытые угрозы, сообщает Sputnik Казахстан.

Вышедшая в эфир ТНТ в июне юмористическая беседа Мусагалиева и комика Нурлана Сабурова возмутила казахстанских телезрителей. На вопрос Сабурова по-казахски Мусагалиев ответил "курлы-мурлы". Многие посчитали шутку оскорбительной и обрушились на КВНщика с критикой.

"Я понимаю, что право на критику имеют все, и прислушиваюсь к тем, кто адекватно выражает свое мнение. Но я не готов слышать угрозы в свой адрес и в адрес своей семьи", — написал Мусагалиев в Instagram.

 

Дорогие друзья, я хочу ответить по поводу сложившейся ситуации вокруг заставки канала ТНТ, где мы с Нурланом Сабуровым разыграли шутку про незнание казахского языка. Знаю, что в Казахстане по этому поводу поднялась волна негодования, которая вылилась в прямые угрозы в мой адрес. Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня в этой ситуации и проявил понимание. Мои братья казахстанские КВНщки заняли поистине братскую позицию и призвали всех успокоиться. За это им отдельное спасибо! Во-вторых, хочу обратиться ко всем, кто выразил негативное отношение. Я понимаю, что право на критику имеют все, и прислушиваюсь к тем, кто адекватно выражает своё мнение. Но я не готов слышать угрозы в свой адрес и в адрес своей семьи. В-третьих, за всем этим шумом я понял, что данная ситуация подняла важный вопрос сохранения родного языка! И, поверьте, этот вопрос гораздо важнее для казахов, живущих не в Казахстане, а в России! Я знаю много наших, не говорящих на казахском языке, и это реальность!!! Уверен, что многие из них задумались на эту тему после ролика… И последнее. Я был и остаюсь казахом, вне зависимости от всего того, что происходит вокруг. И всегда с гордостью это подчеркиваю! А творчество оно на то и творчество, чтобы вызывать эмоции и делать всех нас лучше и добрее! С уважением к вам, своему народу, и к языку, Азамат Мусагалиев. Құрметті достар! Бауырлар! Қазақ ағайындар! Бұл әзілді түсіргенде, қазақ тілін кемісіту немесе мазақ ету ойда да болмаған. Әзіл, кейбір қазақ тілін түсінбейтін қазақ адамдары жайында, ал ондайлар өкінішке орай бар. Яғни, сол персонаждың рөлін сомдадым. Сіздер мені түсінеді деген ниетпен жазып отырған жайым. Шын мәнісінде маған бәрі бір болса, мән бермей, барлығын өшіріп тастап жүре беретін едім. Сондықтан, түсінікпен қарауларыңызды сұраймын! Ізгі ниетпен, Ресейде жүрсе де, жүрегі қазақ деп соғатын Азамат Мұсағалиев!

Публикация от Азамат Мусагалиев (@azabraza1984)

 

Ранее стало известно, что артист заблокировал доступ пользователей к комментариям на своей странице.

Мусагалиев обратился к своим казахстанским подписчикам в соцсети и пояснил, что шуткой "курлы-мурлы" он ни в коем случае не пытался высмеять и понизить статус казахского языка.

"Братья-казахи! Эта шутка касалась тех казахов, которые не знают своего родного языка, а такие, к сожалению, есть. Я сыграл роль такого человека. Я обращаюсь к вам и надеюсь, что вы меня поймете правильно", — написал Мусагалиев по-казахски.
"Я был и остаюсь казахом, вне зависимости от всего того, что происходит вокруг. И всегда с гордостью это подчеркиваю! А творчество оно на то и творчество, чтобы вызывать эмоции и делать всех нас лучше и добрее! С уважением к вам, своему народу, и к языку, Азамат Мусагалиев", — заключил артист.

Он также поблагодарил своих коллег-КВНщиков и всех, кто поддержал его в непростой ситуации.
Ранее скандальную шутку Мусагалиева прокомментировал министр культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы. Чиновник назвал высказывание юмориста "необдуманным", но подчеркнул, что, по его мнению, "это было недоразумение".

Азамат Мусагалиев получил широкую известность и любовь зрителей, выступая в качестве капитана команды "Сборная Камызякского края". Артист нередко посещает Казахстан и неустанно говорит о своей любви к исторической родине, несмотря на то, что родился в России.

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