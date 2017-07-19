Россия и Израиль примут заявление из-за сноса советских памятников Польше

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Госдума РФ и кнессет (парламент) Израиля планирует в среду синхронно принять заявление в связи с решением властей Польши о сносе советских памятников.

"Президиум кнессета Израиля принял к срочному обсуждению на сегодняшнем пленарном заседании обращение, которое называется "Задачи по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне. По регламенту кнессета срочное обсуждение — это исключительная процедура, которая применяется чрезвычайно редко… Вопрос будет рассмотрен кнессетом примерно в 15.00 (по местному времени)", — сказал глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном заседании ГД.

"Проект обращения Госдумы, подготовленный при вашем участии совместно с руководителями всех четырех парламентских фракций, к парламентам стран Европы и европейским парламентским институтам в связи с оскорблением памяти воинов, погибших при освобождении Европы от нацизма, жертв холокоста и так далее. Предлагаю поставить этот документ синхронно с рассмотрением аналогичного документа в кнессете, предлагаю на фиксированное время на 16.00", — добавил парламентарий.

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.