Один из пострадавших при урагане в восточном Казахстане скончался

АЛМА-АТА, 19 июл — РИА Новости, Михаил Егорин. В реанимационном отделении больницы Усть-Каменогорска (адмцентр Восточно-Казахстанской области, ВКО) скончался пожилой мужчина, получивший травмы во время урагана, пронесшегося в регионе, сообщило местное интернет-издание YK-news.kz.

Как сообщалось, в понедельник вечером порывы ветра в некоторых районах ВКО достигали скорости 34 метра в секунду. Ветром сорваны кровли 35 зданий, повалены деревья, повреждены автомобили. В Усть-Каменогорске с травмами, полученными во время урагана, в больницу обратились пять человек, двое из них после осмотра были отпущены домой.

Один из пострадавших, 82-летний мужчина, шел в государственный центр по выплате пенсий, когда поднялся сильный ветер.

"Слетевший с крыши профлист ударил пенсионера, нанеся ему тяжелые травмы. С разрывом легкого и переломом восьми ребер он попал в реанимацию. Спасти пенсионера не удалось. Шерьяздан Исанов скончался вчера около 21:30 (18:30 мск)", — говорится в сообщении СМИ.