В Луганской области горняки четвертые сутки не выходят на поверхность

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Горняки на шахтах имени Капустина и "Новодружеская" госпредприятия "Лисичанскуголь", расположенного на подконтрольной Киеву территории Луганской области, четвертые сутки отказываются подниматься на поверхность и требуют выплаты задолженности по зарплате, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его данным, сейчас на шахте имени Капустина протестуют под землей 36 горняков, на "Новодружеской" — 21.

"Ситуация очень сложная. Горняки четвертые сутки подряд находятся под землей во вредных и опасных условиях. Кроме того, на них давит администрация", — приводит слова Волынца на своем сайте во вторник Независимый профсоюз горняков Украины.

Он также проинформировал, что в среду шахтеры "Лисичанскуголь" приедут в Киев и с утра будут протестовать возле министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В воскресенье независимый профсоюз горняков Украины сообщил, что горняки шахты имени Капустина не поднимаются на поверхность, пытаясь добиться выплаты задолженности по зарплате. Накануне прокуратура возбудила уголовное дело в связи с невыплатой зарплаты горнякам шахты имени Капустина ПАО "Лисичанскуголь", расположенной на подконтрольной Киеву территории Луганской области.