КИЕВ, 16 июл — РИА Новости. Горняки шахты имени Капустина ПАО "Лисичанскуголь", расположенной в Луганской области, вторые сутки не поднимаются на поверхность, пытаясь добиться выплаты задолженности по зарплатам еще с 2015 года, сообщает Независимый профсоюз горняков Украины в воскресенье.

"Сейчас под землей всего 70 горняков. На шахте работает только водоотлив и вентиляция. Вчера первая смена шахты им. Г. Капустина отказалась выезжать из шахты, а другие смены — спускаться. Их цель — выплата задолженности по заработным платам, начиная с 2015 года. Они настроены очень решительно", — приводятся в сообщении слова главы профсоюза Михаила Волынца.

По его словам, также задолженность по выплате зарплат существует и на других госшахтах.

"И если ко Дню шахтера задолженность не погасят — такие забастовки неизбежны во всей Украине. В этот четверг парламентарии приняли изменения в госбюджет, где 280 миллионов гривен (10,7 миллиона долларов) предусмотрели в поддержку горной отрасли. Надеюсь, что эти средства будут направлены на закрытие задолженности по заработным платам", — отмечает Волынец.

Как уточняет профсоюз, по состоянию на 11.00 мск воскресенья под землей находились уже 54 горняка.