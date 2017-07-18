Рябков рассказал, от чего зависят сроки новой встречи с Шенноном

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Сроки проведения новой встречи с заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном зависят от прогресса по вопросам дипсобственности и дипломатического персонала РФ, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков и Шеннон ранее провели переговоры в Вашингтоне, на встрече обсуждался вопрос российской дипломатической собственности в США, доступ к которой был закрыт.

"Есть понимание, что контакты на этом уровне и в этом формате будут продолжены. О сроках мы договоримся по мере прояснения ситуации и вокруг дипнедвижимости нашей, и по мере поступления реакции американской стороны на наши идеи", — сказал Рябков.