В ДНР предложили отдать под народный трибунал Порошенко и Януковича

ДОНЕЦК, 18 июл — РИА Новости. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко предложил провести народный трибунал над украинскими властями, которые, по его мнению, привели страну к распаду и гражданской войне.

Ранее Захарченко предложил создать на переходный период до 3 лет новое государство Малороссия. В ее конституции будет закреплен внеблоковый статус и установлен курс на восстановление связей с РФ, она возьмет курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии. Глава ДНР также предложил ввести в Малороссии на переходный период чрезвычайное положение.

"В этот же период (действия чрезвычайного положения в Малороссии — ред.) готовится народный трибунал над государственными преступниками, приведшими страну к распаду и гражданской войне — (бывшим президентом Украины Виктором — ред.) Януковичем, Петром Порошенко (президент Украины) и его кликой: (секретарем СНБО Александром) Турчиновым, (экс-премьером Арсением) Яценюком, (бизнесменом Игорем) Коломойским, (экс-главой СБУ Валентином) Наливайченко и другими", — заявил Захарченко на форуме по созданию Малороссии.