В ДНР объявили о создании нового государства Малороссии

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили о необходимости создать новое государство — Малороссию. Согласно проекту конституционного документа, страна станет федерацией с широкими полномочиями регионов, при этом вопросы бюджета, армии и спецслужб останутся в ведении центральных органов власти.
"Несостоявшееся государство"
По словам главы ДНР Александра Захарченко, создание Малороссии поможет остановить гражданскую войну на Украине и позволит вывести страну из тупика. Он подчеркнул, что новое государство будет образовано на три года, которые в республике называют переходным периодом.
"Чтобы остановить гражданскую войну, мы обсудили ситуацию и пришли к выводу, что Украина показала себя как несостоявшееся государство. Киевский режим не в состоянии остановить гражданскую войну", — сказал Захарченко журналистам.
"Нас должны поддержать жители регионов. Этот выход возможен при условии, если международное сообщество поддержит идею. Предлагаем учредить государство Малороссия", — добавил он.
По мнению Захарченко, на время переходного периода в стране следует ввести чрезвычайное положение. Глава ДНР уверен, что этого времени хватит, чтобы принять новую конституцию и навести порядок.
Федерация со столицей в Донецке
"Мы, представители бывшей Украины, заявляем об учреждении нового государства, которое является правопреемницей Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссией, так как само название "Украина" себя дискредитировало. Столицей Малороссии становится город Донецк", — заявил чиновник, зачитывая конституционный акт.
Согласно проекту документа, регионы, которые войдут в Малороссию, получат широкую автономию. При этом вопросы федерального бюджета, армии и спецслужб должны остаться в ведении центральных органов власти.
Внешняя политика
По словам вице-премьера ДНР, в конституции Малороссии будут закреплены пункты о восстановлении связей с Россией и о внеблоковом статусе нового государства.
"Малороссия — многонациональное государство, государственными языками которого являются малороссийский и русский, при сохранении прав региональных языков", — говорится в подготовленном конституционном акте.
"Курс на присоединение к союзному государству России и Белоруссии при сохранении независимости и суверенитета. Сохранение безвиза в случае согласия Евросоюза. Деолигархизация, в том числе на законодательном уровне", — добавил Тимофеев.
Тимофеев отметил, что идея о создании нового государства не противоречит минским соглашениям.
"Это и есть выполнение "Минска". В "Минске" нет определения, как и что там должно называться, есть целостность границ, суверенитет. Так вот, мы провозгласили суверенитет и целостность границ", — пояснил представитель самопровозглашенной республики.
Позиция ЛНР
Председатель Народного Совета самопровозглашенной ЛНР Владимир Дегтяренко заявил журналистам, что республика не посылала своих представителей на заседание в Донецке. По словам чиновника, идея о создании Малороссии стала неожиданностью для Луганска.
По его словам, сейчас идея о создании нового государства вызывает "большие сомнения".
"Ведь подобные решения можно принимать только с учетом мнения самого народа. Кроме того, на сегодняшний день мы соблюдаем Минские соглашения, альтернативы которым нет. Мы готовы обсудить данный вопрос в случае поступления предложений", — подчеркнул представитель ЛНР.
Реакция Порошенко
На предложение ДНР о создании нового государства отреагировал украинский президент Петр Порошенко.
Ранее Киев предложил свой проект "реинтеграции" Донбасса. План, в частности, предусматривает отмену в регионе режима антитеррористической операции и введение военного положения.
Неизбежный процесс
Комментируя инициативу ДНР, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что создание нового государства могло бы решить проблемы Украины.
По словам депутата, вопрос о создании нового государства рассматривался еще до начала боевых действий на востоке Украины.
"Думаю, население это воспримет положительно, а вот международное сообщество — отрицательно, а кто-то будет смотреть на это сквозь пальцы, будут понимать, но не будут одобрять. Россия же отнесется к этому положительно", — добавил Калашников.
"Украине нужна серьезная внутригосударственная перестройка, она должна стать федеративным государством, поскольку страна очень разная — на юге и севере, востоке и западе", — отметил Цеков.
"Это неизбежный путь для Украины, и чем быстрее это произойдет, тем лучше", — добавил сенатор.