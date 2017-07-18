В ДНР объявили о создании нового государства Малороссии

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили о необходимости создать новое государство — Малороссию. Согласно проекту конституционного документа, страна станет федерацией с широкими полномочиями регионов, при этом вопросы бюджета, армии и спецслужб останутся в ведении центральных органов власти.

"Несостоявшееся государство"

Авторы инициативы рассчитывают, что в состав Малороссии войдут не только территории ДНР и ЛНР, но и другие регионы. Разработкой будущей конституции займется специальное собрание, в котором будут представлены все субъекты будущей федерации.

По словам главы ДНР Александра Захарченко, создание Малороссии поможет остановить гражданскую войну на Украине и позволит вывести страну из тупика. Он подчеркнул, что новое государство будет образовано на три года, которые в республике называют переходным периодом.

"Чтобы остановить гражданскую войну, мы обсудили ситуацию и пришли к выводу, что Украина показала себя как несостоявшееся государство. Киевский режим не в состоянии остановить гражданскую войну", — сказал Захарченко журналистам.

"Нас должны поддержать жители регионов. Этот выход возможен при условии, если международное сообщество поддержит идею. Предлагаем учредить государство Малороссия", — добавил он.

По мнению Захарченко, на время переходного периода в стране следует ввести чрезвычайное положение. Глава ДНР уверен, что этого времени хватит, чтобы принять новую конституцию и навести порядок.

Федерация со столицей в Донецке

Подробнее о государственном устройстве Малороссии рассказал вице-премьер ДНР, министр доходов и сборов Александр Тимофеев. По его словам, страна будет федеративной.

"Мы, представители бывшей Украины, заявляем об учреждении нового государства, которое является правопреемницей Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссией, так как само название "Украина" себя дискредитировало. Столицей Малороссии становится город Донецк", — заявил чиновник, зачитывая конституционный акт.

Согласно проекту документа, регионы, которые войдут в Малороссию, получат широкую автономию. При этом вопросы федерального бюджета, армии и спецслужб должны остаться в ведении центральных органов власти.

Внешняя политика

"Конституция Малороссии готовится и принимается в первоначальном варианте конституционным собранием и выносится на всенародный референдум. Этому будет предшествовать широкая общественная дискуссия как на региональном, так и на федеральном уровнях", — подчеркнул Тимофеев.

По словам вице-премьера ДНР, в конституции Малороссии будут закреплены пункты о восстановлении связей с Россией и о внеблоковом статусе нового государства.

"Малороссия — многонациональное государство, государственными языками которого являются малороссийский и русский, при сохранении прав региональных языков", — говорится в подготовленном конституционном акте.

"Курс на присоединение к союзному государству России и Белоруссии при сохранении независимости и суверенитета. Сохранение безвиза в случае согласия Евросоюза. Деолигархизация, в том числе на законодательном уровне", — добавил Тимофеев.

По мнению чиновников ДНР, государственным флагом Малороссии может стать флаг Богдана Хмельницкого.

Тимофеев отметил, что идея о создании нового государства не противоречит минским соглашениям.

"Это и есть выполнение "Минска". В "Минске" нет определения, как и что там должно называться, есть целостность границ, суверенитет. Так вот, мы провозгласили суверенитет и целостность границ", — пояснил представитель самопровозглашенной республики.

Позиция ЛНР

Председатель Народного Совета самопровозглашенной ЛНР Владимир Дегтяренко заявил журналистам, что республика не посылала своих представителей на заседание в Донецке. По словам чиновника, идея о создании Малороссии стала неожиданностью для Луганска.

"Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался", — приводит слова Дегтяренко "Луганский информационный центр".

По его словам, сейчас идея о создании нового государства вызывает "большие сомнения".

"Ведь подобные решения можно принимать только с учетом мнения самого народа. Кроме того, на сегодняшний день мы соблюдаем Минские соглашения, альтернативы которым нет. Мы готовы обсудить данный вопрос в случае поступления предложений", — подчеркнул представитель ЛНР.

Реакция Порошенко

На предложение ДНР о создании нового государства отреагировал украинский президент Петр Порошенко.

"Проект "Новороссия" был похоронен. Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом", — приводит слова Порошенко его пресс-секретарь Святослав Цеголко на своей странице в Twitter

Ранее Киев предложил свой проект "реинтеграции" Донбасса. План, в частности, предусматривает отмену в регионе режима антитеррористической операции и введение военного положения.

Неизбежный процесс

Комментируя инициативу ДНР, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что создание нового государства могло бы решить проблемы Украины.

"Создание такого государства возможно и, наверное, даже неизбежно, судя по тому, что происходит на Украине. Власть, вместо того чтобы решать вопрос, все туже и туже затягивает петлю боевых действий, а народ не может все время жить в войне — нужно что-то делать. Так вот создание такого независимого государства могло бы стать выходом для этих людей", — заявил Калашников РИА Новости.

По словам депутата, вопрос о создании нового государства рассматривался еще до начала боевых действий на востоке Украины.

"Думаю, население это воспримет положительно, а вот международное сообщество — отрицательно, а кто-то будет смотреть на это сквозь пальцы, будут понимать, но не будут одобрять. Россия же отнесется к этому положительно", — добавил Калашников.

В свою очередь, член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков согласился с властями ДНР в том, что Украине необходимо идти по пути создания федеративного государства.

"Украине нужна серьезная внутригосударственная перестройка, она должна стать федеративным государством, поскольку страна очень разная — на юге и севере, востоке и западе", — отметил Цеков.

"Это неизбежный путь для Украины, и чем быстрее это произойдет, тем лучше", — добавил сенатор.