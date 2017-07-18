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В мире

В ДНР объявили о создании нового государства Малороссии

Сюжет:
Создание государства Малороссия (16)
12:2318.07.2017
(обновлено: 13:09 18.07.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкФлаг самопровозглашенной Донецкой народной республики. Архивное фотоФлаг самопровозглашенной Донецкой народной республики. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили о необходимости создать новое государство — Малороссию. Согласно проекту конституционного документа, страна станет федерацией с широкими полномочиями регионов, при этом вопросы бюджета, армии и спецслужб останутся в ведении центральных органов власти.

Жители Донецка. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Авторы инициативы рассчитывают, что в состав Малороссии войдут не только территории ДНР и ЛНР, но и другие регионы. Разработкой будущей конституции займется специальное собрание, в котором будут представлены все субъекты будущей федерации.

"Несостоявшееся государство"

По словам главы ДНР Александра Захарченко, создание Малороссии поможет остановить гражданскую войну на Украине и позволит вывести страну из тупика. Он подчеркнул, что новое государство будет образовано на три года, которые в республике называют переходным периодом.

"Чтобы остановить гражданскую войну, мы обсудили ситуацию и пришли к выводу, что Украина показала себя как несостоявшееся государство. Киевский режим не в состоянии остановить гражданскую войну", — сказал Захарченко журналистам.

"Нас должны поддержать жители регионов. Этот выход возможен при условии, если международное сообщество поддержит идею. Предлагаем учредить государство Малороссия", — добавил он.

По мнению Захарченко, на время переходного периода в стране следует ввести чрезвычайное положение. Глава ДНР уверен, что этого времени хватит, чтобы принять новую конституцию и навести порядок.

Федерация со столицей в Донецке

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Захарченко: создание Малороссии может остановить конфликт в Донбассе
Подробнее о государственном устройстве Малороссии рассказал вице-премьер ДНР, министр доходов и сборов Александр Тимофеев. По его словам, страна будет федеративной.

"Мы, представители бывшей Украины, заявляем об учреждении нового государства, которое является правопреемницей Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссией, так как само название "Украина" себя дискредитировало. Столицей Малороссии становится город Донецк", — заявил чиновник, зачитывая конституционный акт.

Согласно проекту документа, регионы, которые войдут в Малороссию, получат широкую автономию. При этом вопросы федерального бюджета, армии и спецслужб должны остаться в ведении центральных органов власти.

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в городе Счастье. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Конституция Малороссии готовится и принимается в первоначальном варианте конституционным собранием и выносится на всенародный референдум. Этому будет предшествовать широкая общественная дискуссия как на региональном, так и на федеральном уровнях", — подчеркнул Тимофеев.

Внешняя политика

По словам вице-премьера ДНР, в конституции Малороссии будут закреплены пункты о восстановлении связей с Россией и о внеблоковом статусе нового государства.

"Малороссия — многонациональное государство, государственными языками которого являются малороссийский и русский, при сохранении прав региональных языков", — говорится в подготовленном конституционном акте.

"Курс на присоединение к союзному государству России и Белоруссии при сохранении независимости и суверенитета. Сохранение безвиза в случае согласия Евросоюза. Деолигархизация, в том числе на законодательном уровне", — добавил Тимофеев.

Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
© РИА Новости / Александр Полегенько
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По мнению чиновников ДНР, государственным флагом Малороссии может стать флаг Богдана Хмельницкого.

Тимофеев отметил, что идея о создании нового государства не противоречит минским соглашениям.

"Это и есть выполнение "Минска". В "Минске" нет определения, как и что там должно называться, есть целостность границ, суверенитет. Так вот, мы провозгласили суверенитет и целостность границ", — пояснил представитель самопровозглашенной республики.

Позиция ЛНР

Председатель Народного Совета самопровозглашенной ЛНР Владимир Дегтяренко заявил журналистам, что республика не посылала своих представителей на заседание в Донецке. По словам чиновника, идея о создании Малороссии стала неожиданностью для Луганска.

Вид на набережную Днепра и Почтовую площадь в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Савченко
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"Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался", — приводит слова Дегтяренко "Луганский информационный центр".

По его словам, сейчас идея о создании нового государства вызывает "большие сомнения".

"Ведь подобные решения можно принимать только с учетом мнения самого народа. Кроме того, на сегодняшний день мы соблюдаем Минские соглашения, альтернативы которым нет. Мы готовы обсудить данный вопрос в случае поступления предложений", — подчеркнул представитель ЛНР.

Реакция Порошенко

На предложение ДНР о создании нового государства отреагировал украинский президент Петр Порошенко.

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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"Проект "Новороссия" был похоронен. Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом", — приводит слова Порошенко его пресс-секретарь Святослав Цеголко на своей странице в Twitter.

Ранее Киев предложил свой проект "реинтеграции" Донбасса. План, в частности, предусматривает отмену в регионе режима антитеррористической операции и введение военного положения.

Неизбежный процесс

Комментируя инициативу ДНР, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что создание нового государства могло бы решить проблемы Украины.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Создание такого государства возможно и, наверное, даже неизбежно, судя по тому, что происходит на Украине. Власть, вместо того чтобы решать вопрос, все туже и туже затягивает петлю боевых действий, а народ не может все время жить в войне — нужно что-то делать. Так вот создание такого независимого государства могло бы стать выходом для этих людей", — заявил Калашников РИА Новости.

По словам депутата, вопрос о создании нового государства рассматривался еще до начала боевых действий на востоке Украины.

"Думаю, население это воспримет положительно, а вот международное сообщество — отрицательно, а кто-то будет смотреть на это сквозь пальцы, будут понимать, но не будут одобрять. Россия же отнесется к этому положительно", — добавил Калашников.

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© Фото : официальный сайт президента Украины
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В свою очередь, член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков согласился с властями ДНР в том, что Украине необходимо идти по пути создания федеративного государства.

"Украине нужна серьезная внутригосударственная перестройка, она должна стать федеративным государством, поскольку страна очень разная — на юге и севере, востоке и западе", — отметил Цеков.

"Это неизбежный путь для Украины, и чем быстрее это произойдет, тем лучше", — добавил сенатор.

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений

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В мире
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4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Leha.sakharov.90
Молодцы!!! )
Определитесь дальше с людьми: Россия или укропия.
Россия всегда поддержит выбор!
12:34
18.07.2017
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