Депутат Госдумы считает неизбежным создание государства Малороссии

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников считает, что создание нового государства Малороссии не только возможно, но и неизбежно, потому что это могло бы стать выходом из войны для жителей ДНР и ЛНР.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко заявил журналистам, что ситуация на Украине зашла в тупик, выходом из которого может быть создание на переходный период до трех лет нового государства Малороссии.

"Создание такого государства возможно и, наверное, даже неизбежно, судя по тому, что происходит на Украине. Власть, вместо того чтобы решать вопрос, все туже и туже затягивает петлю боевых действий, а народ не может все время жить в войне — нужно что-то делать. Так вот создание такого независимого государства могло бы стать выходом для этих людей", — заявил Калашников РИА Новости.

Он отметил, что создание такого государства началось уже давно, так как "этот вариант для себя и Донбасс, и Луганск рассматривали ранее в Харькове, еще до боевых действий и до создания ДНР и ЛНР".

"Думаю, население это воспримет положительно, а вот международное сообщество – отрицательно, а кто-то будет смотреть на это сквозь пальцы, будут понимать, но не будут одобрять. Россия же отнесется к этому положительно", — добавил парламентарий.