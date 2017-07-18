При урагане в восточном Казахстане пострадали пять человек

АЛМА-АТА, 18 июл – РИА Новости, Михаил Егорин. Пять человек обратились в больницу с травмами из-за урагана, пронесшегося в Восточно-Казахстанской области вечером в понедельник, сообщает областной департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС).

По информации "Казгидромета", в Усть-Каменогорске порывы ветра достигали 24 метров в секунду, в Зыряновском районе – до 34 метров в секунду.

"В Восточном Казахстане, по предварительным данным, порывами сильного ветра сорваны кровли 35 объектов. В их число входят здания жилого помещения, хозяйственных построек, объекты здравоохранения, образования, культуры. Последствия урагана устраняют в Уланском, Жарминском и Глубоковском районах, а также в Усть-Каменогорске. В городскую больницу обратились пять пострадавших. В результате осмотра врачей двое были отпущены домой", — информирует департамент.

Публикация от 🇰🇿 Усть-Каменогорск|Oskemen (@oskemenlive) Июл 17 2017 в 5:46 PDT

По данным спасателей, во время урагана от жителей Усть-Каменогорска (административный центр региона) и близлежащих районов области поступило около 100 звонков. В основном люди жаловались на поваленные деревья, сорвавшуюся кровлю, поврежденные автомобили. Некоторые районы из-за урагана остались без света. Сотрудники районных и городских ЧС по каждому звонку отрабатывают информацию, выезжая на место происшествия.