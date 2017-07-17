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В мире

В Эстонии нашли "норвежский след" в изъятии ребенка из семьи россиян

18:4817.07.2017
(обновлено: 18:52 17.07.2017)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкТаллин. Архивное фотоТаллин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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ТАЛЛИНН, 17 июл — РИА Новости. Некоммерческое объединение (НКО) "Родители Эстонии", специализирующееся на правовой защите родителей, чьих детей забрали социальные службы, увидело в деле восьмилетней Беллы Михайловой "норвежский след".

Об этом в комментарии для Sputnik Эстония сообщила председатель правления НКО Анастасия Рая.

Эстонские ювенальные органы 11 июля забрали восьмилетнюю Изабеллу у ее родителей, Анатолия Газаряна и Анны Михайловой, российских граждан, проживающих в прибалтийской республике. Официальной причиной таких действий, согласно решению суда, стала царящая в квартире антисанитария.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Кузнецова проверяет сообщения об изъятии ребенка из семьи россиян в Эстонии

Комментируя действия социальных работников, которые силой в присутствии полицейских забрали Изабеллу у родителей-инвалидов второй группы, в НКО заявили, что "несомненно, идет отработка ювенальных технологий по изъятию детей из семей. Для этого выбираются слабые звенья общества — инвалиды, бедные".

"В деле прослеживается "норвежский след". "Помощники" из норвежских фондов приходили на дом в семью Газарян-Михайловых незадолго до изъятия. Пообещали много помогать, на самом деле, присматривались к квартире, к девочке", — считают в организации.
Немаловажным обстоятельством "Родители Эстонии" назвали и то, что "в деле фигурирует имя судебного исполнителя, который специализируется на отъеме жилья у малоимущих семей".

Дело не в русофобии

В то же время Анастасия Рая отвергла версию, активно обсуждавшуюся в социальных сетях, о том, что причиной действий социальных работников стала русофобия.

Таллин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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СМИ назвали причину, по которой у семьи россиян в Эстонии изъяли ребенка

"Русофобия здесь ни при чем. Точно так же отбирают детей у эстонцев. Достаточно вспомнить нашумевшее дело Хейки Трейера или малоизвестное широкой публике дело Сандры Х (фамилию не можем раскрыть). Ювеналам часто все равно, у родителей каких национальностей отбирать детей", — подчеркнула она.

Защитники прав родителей отметили, что ребенок действительно содержался "в ужасных условиях". "Мама, наиболее адекватная, сказала что на все готова, чтобы вернуть ребенка, если надо — бросит курить, соберет необходимые документы… Тогда как отец ответил нашим представителям, что не хочет выполнять никакие требования чиновников", — рассказали в организации.

Отец девочки винит во всем новых соцработников

Как сообщил Sputnik Эстония отец девочки, Анатолий Газарян, семью инвалидов с малолетним ребенком посещали социальные работники, которые вели себя вполне корректно, нареканий к их действиям у родителей Изабеллы нет.

По версии отца, все кардинально изменилось, когда одна из работниц уволилась, а другая вышла на пенсию. Новые социальные работники якобы сразу стали высказывать претензии к обстановке в квартире, утверждает Анатолий.

Подросток у окна. Архивное фото
© Fotolia / Jan H. Andersen
В Магадане из семьи изъяли ребенка с признаками крайнего истощения

"Они пришли — "ой, как можно жить в такой квартире, нужен ремонт". Я объяснил, что как инвалид получаю от государства 180 евро в месяц (сейчас —190 евро), а капитальный ремонт потребует порядка 4000 евро, что немыслимая для нас сумма, но наши аргументы не услышали", — сообщил он, добавив, что 11 июля, когда семья собиралась обедать, в квартиру позвонили и без приглашения вошли два соцработника в сопровождении четырех полицейских. Они заявили, что принято решение изъять из семьи девочку и поместить ее в таллиннский Дом защиты детей.

"Вы не можете представить, что это было, — рассказал Анатолий. — Я в шоке, жена с сердечным приступом, дочка плачет "Мама, не отдавай меня". Никому не пожелаю оказаться в такой ситуации".

Как сообщает Sputnik, эстонская благотворительная организация Lootus sinuga выразила готовность оказать всю необходимую помощь для поддержки семьи Газарян-Михайловых, включая приведение в порядок квартиры. Главное, чтобы у самой семьи было такое желание, добавили в организации.

Ювенальная юстиция скандинавских стран известна своей жесткостью. В октябре 2015 года большой общественный резонанс вызвали действия норвежских властей, которые забрали пятилетнего сына из российской семьи, приехавшей в эту страну по работе, за "вырванный молочный зуб". По данным бывшего уполномоченного по правам ребенка при президенте России Павла Астахова, в рапорте было написано, что мать "выбила зуб ребенку".

В 2014 году Астахов передал в Следственный комитет справки обо всех случаях изъятия российских детей в Норвегии и Финляндии: за три года в Норвегии из семей забрали 55 детей, в Финляндии – 74 ребенка.

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