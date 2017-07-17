СМИ: отключение интернета в Сомали обошлось стране в $10 млн в день

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Продлившееся более трех недель отключение интернета на территории Сомали обошлось стране в 10 миллионов долларов в день, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

Больше всего от отключения интернета пострадали центральная и южная части Сомали, включая столицу страны Могадишо. В это время были сорваны многие государственные и банковские операции. Также была нарушена работа СМИ и многих учебных заведений. Правительство назвало произошедшее "крупной катастрофой".

Как сообщает издание All Africa, причиной отключения интернета стало повреждение подводного оптоволоконного кабеля судном MSC Alice, которое доставляло груз в Могадишо. В связи с инцидентом судно было задержано. Правительство будет требовать компенсацию у компании, которой принадлежит MSC Alice.

По данным агентства, в понедельник крупнейшая телекоммуникационная компания страны Hormuud Telecom сообщила своим клиентам о восстановлении работы интернета.