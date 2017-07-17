Казахстан предложил активизировать борьбу с киберугрозами в ОДКБ

АЛМА-АТА, 17 июл – РИА Новости, Михаил Егорин. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, выступая в понедельник на заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске, предложил активизировать сотрудничество по борьбе с киберугрозами, сообщается в пресс-релизе МИД республики.

По данным ведомства, Абдрахманов отметил, что Казахстан придает важное значение совместным мерам по противостоянию современным вызовам и угрозам, имеющим в основном трансграничный характер. Он обратил особое внимание на проблему кибербезопасности и незаконного использования информационных технологий, а также сообщил о создаваемой в Казахстане по инициативе главы государства программе "Киберщит".

"В этом контексте глава внешнеполитического ведомства предложил активизировать деятельность Координационного консультационного центра ОДКБ по реагированию на компьютерные инциденты, а также наладить практическое взаимодействие экспертов, обмен опытом, информацией по новейшим разработкам для повышения уровня защищенности стратегических объектов", — отмечается в сообщении МИД.

Министр иностранных дел Казахстана также проинформировал о проводимой работе по противодействию терроризму и экстремизму на национальном уровне.

Договор о коллективной безопасности (ДКБ) был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. В мае 2002 года совет коллективной безопасности на сессии в Москве принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества государств-участников ДКБ в международную региональную организацию — ОДКБ с приданием ей соответствующего статуса. В сентябре 2003 года устав ОДКБ вступил в силу. В ОДКБ в настоящее время входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.