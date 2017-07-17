Глава кабмина Ливии: боевики ИГ* могут проникнуть в страну из Сирии и Ирака

ТРИПОЛИ, 17 июл — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Глава правительства национального согласия Ливии Фаез Саррадж заявил об опасениях в связи с возможным проникновением в страну боевиков террористической группировки ИГ* после их разгрома в Ираке и Сирии.

"Опасения, что боевики ИГ* просочатся, есть всегда, когда существуют проблемы с безопасностью. Мы видим, что ИГ* стало вызовом для всех государств мира, в том числе стабильных, поддерживающих высокий уровень безопасности. Однако, действительно, Ливия проходит очень сложный этап, поэтому эти опасения есть", — заявил Саррадж РИА Новости, отвечая на вопрос, нет ли у него опасений, что боевики из Сирии и Ирака могут прибыть в Ливию.

"Мы находимся в крепком сотрудничестве со многими разведывательными структурами, чтобы отслеживать эти угрозы и риски", — добавил он.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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