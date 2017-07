Британский журналист рассказал, что может помешать Джонсону стать премьером

ЛОНДОН, 17 июл – РИА новости. Стать новым премьер-министром Великобритании нынешнему главе МИД Борису Джонсону может помешать бурная личная жизнь и "разнообразные романтические пристрастия", считает редактор журнала Spectator Фрейзер Нельсон.

Журнал считается оплотом британских консерваторов, а Джонсон – одним из кандидатов на замену Терезе Мэй.

Джонсон официально был женат дважды, во втором браке с Мариной Уилер у него четверо детей. У Джонсона, согласно заверениям таблоидов, есть еще один ребенок от консультанта по искусству Хелен Макинтайр, девочка родилась в ноябре 2009 года.

"Это важно, потому что Борис долгое время находился в публичном пространстве, и никто не задавал ему слишком неприятных вопросов о его разнообразных романтических пристрастиях… Вопрос – если он станет лидером партии, то не станет ли он предметом для вопросов такого рода, которые не задавали ранее?", — сказал Нельсон изданию Mail on Sunday.

Джонсон родился в 1964 году, окончил Оксфордский университет, работал в газетах The Times, The Daily Telegraph, собственно журнале The Spectator, с 2008 по 2016 год был мэром Лондона.