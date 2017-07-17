Предполагаемый убийца российского туриста в Абхазии признал вину

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Один из подозреваемых в нападении на туристов из Москвы, в результате чего погиб один человек, дал признательные показания, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.
"Один из задержанных активно сотрудничает со следствием, дает признательные показания, в результате которых установлены местонахождение и изъяты автоматическое оружие и другие вещественные доказательства, имеющие значение для дела", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
В ведомстве уточнили, что задержанные приходятся друг другу родными братьями — это жители села Абгархук Гудаутского района Адгур и Даур Джинджолия 1988 и 1987 годов рождения.
Мужчину сопровождали жена с двумя детьми, а также еще одна семья — супруги и двое детей. Все они были похищены, однако абхазским силовикам удалось освободить их.