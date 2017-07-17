Предполагаемый убийца российского туриста в Абхазии признал вину

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Один из подозреваемых в нападении на туристов из Москвы, в результате чего погиб один человек, дал признательные показания, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы государственной безопасности задержали двух человек

"Один из задержанных активно сотрудничает со следствием, дает признательные показания, в результате которых установлены местонахождение и изъяты автоматическое оружие и другие вещественные доказательства, имеющие значение для дела", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве уточнили, что задержанные приходятся друг другу родными братьями — это жители села Абгархук Гудаутского района Адгур и Даур Джинджолия 1988 и 1987 годов рождения.

Нападение на россиян произошло в районе села Ачандара Гудаутского района 11 июля. К группе людей, возвращавшихся с рыбалки, подошли двое неизвестных в масках — один с ножом, другой с автоматом — и потребовали у них деньги. Один из туристов, Андрей Кабанов, оказал сопротивление и получил два ножевых ранения, от которых скончался в больнице.

Мужчину сопровождали жена с двумя детьми, а также еще одна семья — супруги и двое детей. Все они были похищены, однако абхазским силовикам удалось освободить их.

Расследованием уголовного дела занимается оперативный штаб во главе с генпрокурором Абхазии. Правительство республики выплатило семье погибшего россиянина 500 тысяч рублей.