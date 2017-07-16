В Абхазии задержали второго подозреваемого в убийстве туриста из России

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Сотрудники Службы государственной безопасности Республики Абхазия задержали второго подозреваемого в нападении на российских туристов, сообщается на сайте СГБ Абхазии.

"16 июля сотрудниками Службы государственной безопасности Республики Абхазия в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан второй подозреваемый в разбойном нападении на российских туристов и убийстве гражданина России Андрея Кабанова, совершенных 11 июля 2017 г. в с. Приморское Гудаутского района Республики Абхазия", — говорится в сообщении ведомства.

Задержанный водворен в Следственный изолятор СГБ РА, его личность в интересах следствия не разглашается, отмечается в сообщении.

Первый подозреваемый в этом преступлении был задержан 12 июля.

Прокуратура Гудаутского района Абхазии возбудила уголовное дело об убийстве туриста из Москвы и похищении членов его семьи. Как уточняли в ведомстве, в результате разбойного нападения Андрею Кабанову 1984 года рождения было нанесено два ножевых ранения. Погибшего сопровождали жена с двумя детьми, а также еще одна семья — супруги и двое детей. Все они были похищены злоумышленниками и позже освобождены в результате оперативных мероприятий.