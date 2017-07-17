Китайская соцсеть Sina Weibo запретила упоминать Винни-Пуха, сообщила FT

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Сервис микроблогов Sina Weibo запретил упоминать в постах пользователей китайское имя Винни-Пуха, сообщает газета Financial Times.

Как отмечает издание, на выходных посты с упоминанием имени медвежонка из книг английского писателя Алана Милна "подверглись цензуре" со стороны администрации социальной сети. При попытке разместить сообщения с именем Винни-Пуха на экране появлялась фраза "нелегальный контент", хотя некоторым пользователям удавалось обойти этот запрет. Кроме того, несколько GIF-изображений с Винни-Пухом удалили из китайского сервиса обмена сообщениями WeChat.

Представители Sina Weibo не комментируют эту информацию. Официально власти КНР также не сообщали о новых мерах регулирования в интернете. Наблюдатели, опрошенные изданием, полагают, что запрет на упоминание Винни-Пуха связан с тем, что ранее пользователи часто сравнивали этого персонажа с председателем КНР Си Цзиньпином.

Сервис Sina Weibo — аналог Twitter, он насчитывает более 500 миллионов пользователей. Сервис был запущен в 2009 году.