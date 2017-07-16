ЛНР обвинила силовиков в переброске диверсантов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2017 (114)

ЛУГАНСК, 16 июл — РИА Новости. Украинское командование подводит к линии соприкосновения группы диверсантов для заброски их на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил журналистам на брифинге в воскресенье официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

"Украинское командование продолжает переброску к линии соприкосновения диверсионно-разведывательных групп с целью совершения терактов на территории республики", — сообщил Марочко.

По данным Народной милиции, в зону ответственности 1 батальона 14 бригады ВСУ в районе населенного пункта Нижнетеплое прибыло подразделение из состава 8 полка специального назначения.

"Также, планируется прибытие в район населенного пункта Новотошковское еще одного подразделения из состава 8 полка спецназа ВСУ", — сказал он.

Марочко также заявил, что ситуация в зоне ответственности Народной милиции обострилась, но остается контролируемой.

"Украинские силовики, невзирая на договоренность о "Хлебном перемирии", увеличили интенсивность обстрелов территории республики", — подчеркнул представитель оборонного ведомства ЛНР. По данным ведомства, в течение прошедших суток украинские силовики из 53 бригады ВСУ использовали беспилотник для корректировки огня в районе населенного пункта Луганское.

Он подчеркнул, что подразделения Народной Милиции ЛНР не реагируют на провокации, придерживаются "режима тишины" и соблюдают Минские соглашения.