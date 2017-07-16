Рейтинг правительства под руководством Абэ упал до рекордно низкого уровня

ТОКИО, 16 июл — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Рейтинг правительства премьер-министра Японии Синдзо Абэ упал за месяц на 9,1 процентный пункт, что стало одним из самых резких снижений популярности действующей власти с 2012 года, когда он возглавил кабинет министров, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Киодо 15-16 июля.

Согласно полученным данным, уровень поддержки правительства Синдзо Абэ снизился с 44,9% до 35,8%. В частности, недовольство японцев вызывают предоставленные властью объяснения после разразившегося скандала вокруг близкого друга Абэ Котаро Какэ.

Оппозиция настаивает, что премьер оказывал поддержку проекту своего друга по открытию ветеринарного департамента в университете в специальной экономической зоне на западе страны. По мнению оппозиционных партий, это может стать успешным коммерческим проектом, так как подобные отделения не создавались в Японии уже долгое время, а месторасположение университета обеспечит льготный режим для департамента с финансовой точки зрения. Правительство Японии отвергает фаворитизм со стороны Абэ по отношению к проекту его друга.

Кроме этого 73,1% респондентов считают недопустимым тот факт, что премьер не смог вовремя отстранить министра обороны страны Томоми Инаду на фоне скандальных высказываний в ходе предвыборной кампании на выборах в столичный законодательный орган. Тогда министр призвала "от имени министерства обороны, Сил самообороны и Либерально-демократической партии" жителей одного из токийских районов голосовать за кандидата от правящей партии.

Это заявление вызвало резкую реакцию со стороны оппозиции. В частности, глава Демократической партии Ренхо Мурата заявила, что подобное поведение министра нарушает Конституцию страны и закон о выборах, и потребовала от Томоми Инады уйти в отставку.