Британские СМИ узнали подробности разговора Трампа и Мэй

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй помочь обеспечить ему теплый прием в Великобритании и заявил, что не назначит дату своего визита до того, как этот вопрос не будет решен, пишет британский таблоид Sun со ссылкой на дипломатов, якобы знакомых с расшифровкой их разговора.

В частном разговоре с британским премьером американский лидер якобы подчеркнул, что в последнее время его политика освещается в Британии не слишком позитивно. Мэй, по данным дипломатов, ответила: "Вы же знаете, какова британская пресса".

"Я все еще хочу приехать, но мне не к спеху. Поэтому, если вы можете решить этот вопрос для меня, все было бы гораздо проще. Я приеду, когда буду знать, что мне окажут хороший прием, не раньше", — отреагировал на это Трамп, по словам дипломатов.

Один из источников издания подчеркнул, что Мэй "пыталась объяснить, что у нее нет такой власти, чтобы диктовать, какие решения газеты и СМИ могут принять по поводу освещения его визита". "Он сказал, что не согласует дату (визита) до тех пор, пока люди не будут поддерживать его приезд", — отметил источник.

Официально представители правительства не комментируют эту информацию.

Ранее британская газета Times сообщила, что Трамп может посетить Британию в 2018 году. По данным издания, обсуждаются даты в начале следующего года. Как заявил представитель Белого дома, дата визита президента США в Великобританию пока не согласована.

Известие о том, что премьер-министр Тереза Мэй в ходе первой встречи с Трампом пригласила его посетить Соединенное Королевство с госвизитом, вызвало в Великобритании волну протестов. Многие британцы, в том числе парламентарии, возмущены миграционной политикой американского президента. Газета Guardian сообщала, что несколько недель назад Трамп в телефонном разговоре с британским премьер-министром Терезой Мэй заявил, что откладывает планирующийся на вторую половину 2017 года визит в Соединенное Королевство из-за протестов британской общественности.