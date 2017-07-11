СМИ узнали возможную дату визита Трампа в Великобританию

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может посетить Великобританию в следующем году, сообщает газета Times.

"На данный момент мы рассматриваем даты в следующем году для визита президента США ", — приводит газета слова источника на Даунинг-Стрит. Как отмечает издание, обсуждаются даты в начале 2018 года.

Ранее газета Sunday Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников правительства сообщила, что Трамп в рамках поездки в Европу в июле может незапланированно посетить Великобританию. Чиновники, на которых ссылалась газета, полагали, что Трамп может посетить свой гольф-клуб в Шотландии в области Абердиншир в рамках поездки во Францию 14 июля на национальный праздник День взятия Бастилии. Сообщалось, что команда британского премьера находится в состоянии готовности к тому, что Трамп может приехать в Лондон. Однако представитель британского премьера сообщил, что правительству Великобритании ничего не известно о планах Трампа совершить визит в Британию в июле.

Известие о том, что премьер-министр Тереза Мэй в ходе первой встречи с Трампом пригласила его посетить Соединенное Королевство с госвизитом, вызвало в Великобритании волну протестов. Многие британцы, в том числе парламентарии, возмущены миграционной политикой американского президента. Газета Guardian сообщала, что несколько недель назад Трамп в телефонном разговоре с британским премьер-министром Терезой Мэй заявил, что откладывает планирующийся на вторую половину 2017 года визит в Соединенное Королевство из-за протестов британской общественности.