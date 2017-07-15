Урну с прахом китайского правозащитника Лю Сяобо погрузили в море

ПЕКИН, 15 июл — РИА Новости, Жанна Манукян. Урну с прахом скончавшегося от рака печени китайского правозащитника-диссидента, лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо погрузили в море, сообщает агентство Синьхуа.

Ранее сообщалось, что тело Лю Сяобо кремировали в субботу утром в Шэньяне. Перед этим прошла скоромная церемония прощания, в которой приняли участие вдова умершего и его друзья.

"Тело Лю Сяобо было кремировано в субботу утром, и его вдова Лю Ся похоронила его (прах — ред.) в море по воле его родных и в соответствии с местными традициями", — говорится в сообщении агентства.

Лю Сяобо скончался в четверг в возрасте 61 года в больнице Китайского медицинского университета города Шэньян, где проходил лечение после диагностирования у него последней стадии рака печени. Нобелевская премия мира была присуждена Лю Сяобо в 2010 году за "длительную ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае".

После его кончины ряд иностранных лидеров и представители международных организаций выразили соболезнования, а также призвали власти Китая не препятствовать передвижению членов семьи Лю Сяобо и освободить из-под ареста его вдову Лю Ся.

Действия китайских властей в отношении Лю Сяобо неоднократно становились предметом полемики между Китаем, США и другими западными странами, требовавшими освобождения правозащитника и обеспечения ему свободы передвижения для выезда за рубеж на лечение. На все подобные заявления МИД КНР призывал не вмешиваться во внутренние дела Китая и заявлял, что действия компетентных органов в отношении правозащитника лежали в русле китайских законов.

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