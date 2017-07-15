Тело китайского правозащитника Лю Сяобо кремировали

ПЕКИН, 15 июл – РИА Новости, Жанна Манукян. Тело китайского правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо, который скончался четверг от рака печени, было кремировано в субботу утром по воле членов его семьи, сообщает агентство Синьхуа.

"Тело Лю Сяобо было кремировано в субботу утром в соответствии с волей членов его семьи и местными традициями. Перед кремацией прошла небольшая церемония прощания, в которой приняли участие вдова умершего Лю Ся и его друзья", — говорится в сообщении агентства.

Сообщается, в 06.30 утра Лю Ся "первая попрощалась со своим супругом под звуки "Реквиема" Моцарта". Далее родственники и друзья три раза поклонились перед телом покойного.

Лю Сяобо скончался в больнице Китайского медицинского университета города Шэньян, где проходил лечение после диагностирования у него последней стадии рака печени. Нобелевская премия мира была присуждена Лю Сяобо в 2010 году за "длительную ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае".

После его кончины ряд иностранных лидеров и представители международных организаций выразили соболезнования, а также призвали власти Китая не препятствовать передвижению членов семьи Лю Сяобо и освободить из-под ареста его вдову Лю Ся.

Действия китайских властей в отношении Лю Сяобо неоднократно становились предметом полемики между Китаем, США и другими западными странами, требовавшими освобождения правозащитника и обеспечения ему свободы передвижения для выезда за рубеж на лечение. На все подобные заявления МИД КНР призывал не вмешиваться во внутренние дела Китая и заявлял, что действия компетентных органов в отношении правозащитника лежали в русле китайских законов.