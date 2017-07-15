Пентагон прокомментировал закупку Турцией российских ЗРК С-400

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис предупредил о рисках при закупке Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф", поставив под сомнение их совместимость с техникой НАТО. Своими опасениями он поделился на брифинге 14 июля.

"Проблема в том, насколько системы НАТО совместимы с российскими? Они никогда не будут совместимы", — заявил он, отметив при этом, что оборонному ведомству США необходимо подождать и посмотреть, каким образом Турция будет использовать российские ЗРК.

На вопрос о том, одобряют ли США покупку этих систем Турцией, Мэттис подчеркнул, что это "суверенное решение" Анкары.

Переговоры Турции с Россией по закупкам С-400 начались несколько месяцев назад. Как сообщало в четверг агентство Bloomberg, Анкара собирается потратить на российские ЗРК 2,5 миллиарда долларов.