В Генпрокуратуре прокомментировали встречу сына Трампа и юриста из России

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Информация иностранных СМИ о якобы участии российской прокуратуры в подготовке встречи сына президента США Дональда Трампа и российского адвоката Натальи Весельницкой — заведомо ложная, заявил в интервью телеканалу RT начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры России Денис Грунис.

"Мне не хотелось бы комментировать заведомо ложную информацию. Вы должны понимать, что Генпрокуратура не обменивается данными с частными лицами в США. Такие контакты возможны только в рамках международных договоров и на основе официального запроса компетентных органов. Именно так мы ответили и вашим зарубежным коллегам, а к нам с аналогичными вопросами обратилось около 10 ведущих западных изданий. Что характерно, ни один наш комментарий западные СМИ не опубликовали", — сказал Грунис, отвечая на соответствующий вопрос.

"Предполагать, что Генпрокуратура может передавать какие-то данные через частных юристов — это бред", — добавил он.

Газета New York Times ранее сообщила, что адвокат из России Наталья Весельницкая, у которой якобы есть "связи в Кремле", в 2016 году встречалась со старшим сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим, заявив о наличии компромата на Хиллари Клинтон. Сама Весельницкая сообщила, что никогда не работала на российское правительство. Она также опровергла информацию, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.

Трамп-младший описал эту встречу как "пустую" и отметил, что не рассказывал о ней своему отцу. По его словам, при встрече с Весельницкой "быстро выяснилось, что она не имела значимой информации".

В минувший понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об адвокате из России, которая якобы заманила старшего сына американского президента на встречу, пообещав ему компромат на Клинтон.