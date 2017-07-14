КАИР, 14 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Египетские власти подтвердили гибель двух иностранцев при нападении неизвестного с ножом на отдыхающих на пляже одного из отелей в Хургаде, сообщает официальное информагентство МЕНА.

"Губернатор провинции Красное море в Египте генерал Ахмед Абдалла заявил что силы безопасности сумели задержать подозреваемого в нападении на нескольких человек в городе Хургада, в результате которого погибли два иностранца-резидента этого города. С обвиняемым проводятся следственные мероприятия", — говорится в сообщении агентства.