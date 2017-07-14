Экс-супруг задержанной в Турции россиянки рассказал о поведении бывшей жены

САРАТОВ, 14 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Жительница Саратовской области Светлана Уханова, которая вместе с двумя детьми и гражданским мужем задержана в Турции при пересечении сирийской границы, увлеклась исламом и надевала на своею шестилетнюю дочь черный платок, рассказал РИА Новости в пятницу бывший муж Светланы Сергей Уханов.

По его словам, еще дома в Марксе в Саратовской области он видел, что его дочь носит черный платок. "Соответственно, я его забирал, в моей машине до сих пор валяется платок, который я, можно сказать, сорвал с ее головы", — сказал Уханов по телефону из Турции.

Он рассказал, что прожил в браке со Светланой чуть более трех лет, поженившись в 2010 году и разведясь в 2014 году. По его словам, одной из причин развода стало ее увлечение исламом. Уханов не исключал, что его бывшую супругу могли завербовать, поэтому обращался в правоохранительные органы в России. "Конкретно информации у меня нет", — пояснил он.

Уханов опасается, что его ребенка вместе с матерью могут депортировать не в Россию. "Она (Светлана) сама говорит, что я в Россию не поеду, в России для меня угроза. Какая угроза, в чем угроза, не понятно, нет никакой информации", — отметил он.

Как пояснил Уханов, он обращался в турецкую полицию, но ответа никакого не поступило. По его словам, девочка во время их единственной встречи в Турции сказала, что "хочет, чтобы и мама была, и хочет домой". Уханов рассказал, что условия в миграционной тюрьме тяжелые для ребенка. "Она подбежала, обняла меня. Здесь на данный момент 45 градусов, нет кондиционеров, ни чего-то подобного. Думаю, не очень хорошо им", — сказал собеседник агентства.

Ранее и.о. пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Александр Лешуков заявил РИА Новости, что посольство обратилось в компетентные органы Турции с просьбой сообщить, находятся ли Светлана Уханова, ее дочери и гражданский муж Евгений Кочаари на территории страны. RT со ссылкой на свекра Светланы Валерия Уханова сообщил, что его сноха с дочерями и гражданским мужем Евгением Кочаари в середине июня поехали на отдых в Анкару, но через некоторое время его сын Сергей выяснил, что они были задержаны при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами.

Детский омбудсмен в Саратовской области Татьяна Загородняя ранее сообщила, что в настоящее время предпринимаются меры для возвращения в Россию старшей дочери Ухановой, поскольку срок разрешения на выезд девочки в Турцию от ее родного отца Сергея Уханова уже истекает. Сам Сергей находится в Турции и только один раз сумел добиться встречи с дочерью. Для передачи младшей дочери Ухановой и Кочаари на попечение родственников требуется согласие ее родителей.