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В мире

Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева

18:0514.07.2017
(обновлено: 18:15 14.07.2017)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАктер Азамат Мусагалиев. Архивное фотоАктер Азамат Мусагалиев. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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АСТАНА, 14 июл — РИА Новости. Коллеги-КВНщики заступились за популярного юмориста и телеведущего Азамата Мусагалиева после его шутки в эфире канала ТНТ, которая вызвала негодование казахстанцев.

В 14-секундном проморолике на вопрос комика Нурлана Сабурова на казахском языке Мусагалиев ответил: "Курлы-мурлы, курлы-мурлы".

Беседа двух юмористов продолжилась репликами:

"А что это значит?" — спросил Сабуров.

"В смысле? А у тебя что-то значило? Я думал, что мы просто прикалываемся", — смеясь, ответил Мусагалиев.

Идея ролика пришлась не по душе зрителям, которые посчитали "курлыкание" оскорблением казахского языка.

От любви до ненависти один "курлы-мурлы"

Сам ролик транслировался и не задевал чувства патриотов казахского языка около месяца. Стендап-комик Нурлан Сабуров выложил его с заголовком "Вот и поговорили" 23 июня. Шквал гневной критики обрушился на юмористов около недели назад, примерно в это же время в столице Казахстана завершился Летний Кубок КВН.

"Сборная Камызякского края", в которой играет Мусагалиев, по результатам игры заняла второе место, уступив команде "Каzахи" лишь 0,2 балла.

Шутку, озвученную Азаматом в ролике ТНТ только ленивый не назвал неуместной, особо чувствительные даже предложили закрыть въезд казаху на историческую родину.

"Нурлана и Азамата уважал за их игру на сцене. Но после этого я их презираю", — написал пользователь Ержан в комментариях к видеоролику.

Оскорбившегося оратора поддержали и другие.

"Неудачная креативная идея, фактически осмеивающая казахский язык, но как мог Азамат Мусагалиев согласиться участвовать в таком? Мерзко", — возмутилась Шолпан Али.

Впрочем, нашлись и те, кто решился поспорить с обиженными шуткой казахстанцами.

"Вы думаете, казахский язык сейчас оскорбился, обиделся и сидит надутый? Вы сами оскорбились. Скорее всего, из-за комплекса неполноценности. Два казаха угарели (посмеялись — прим.) над самими собой. И это круто", — вступился за юмористов пользователь bagman CF3.

Известный в Казахстане режиссер и актер Нуртас Адамбай также прокомментировал скандальную историю.

"От любви до ненависти один курлы мурлы. Неудачная шутка. Но вряд ли он хотел обидеть кого-либо. Больше стеб над самим собой. Просто не ожидали такой реакции от казахстанских зрителей. Нужно учитывать, что они все же живут в России и по-другому смотрят на некоторые вещи", — поделился мнением с пользователями Адамбай.

Юмор без посыла

За товарища по сцене и хорошего знакомого заступились коллеги.

Победитель летнего кубка КВН этого года Санат Шапашов в беседе с корреспондентом Sputnik Казахстан отметил, что к юмору априори нужно относиться с легкостью.

"Я считаю, что юмор нельзя оценивать как-то, тем более как насмешку над языком. Это юмор без какого-то посыла. Возможно, они не знали, что будет такая реакция в Казахстане. Предлагаю его просто понять и простить", — сказал Санат Шапашов.

КВНщик и шоумен Малик Хасенов "курлы-мурлы"-историю назвал творческой ошибкой без злого умысла со стороны Мусагалиева.

"На самом деле, Азамату эту шутку можно простить. Он очень много делает для популяризации казахстанского юмора, он очень хороший человек. Бывают случаи, когда человек совершает творческие ошибки. Я думаю, что никакого злого умысла не было. Я думаю, что не факт, что они сами придумывали эту шутку, ситуация раздута", —  высказал мнение Малик Хасенов.

Хасенов подчеркнул, что обвинять Азамата в отсутствии патриотических чувств к Казахстану несправедливо, а "диванным критикам", вооруженным клавиатурой, посоветовал найти себе другое занятие.

Шутку скоро забудут

Азамат Мусагалиев стал популярным юмористом после появления на "Первом канале" в качестве капитана команды КВН "Сборная Камызякского края". В манеру шутить и харизму Азамата влюбились тысячи телезрителей, в том числе и поклонники из Казахстана. Сам Мусагалиев в интервью Sputnik откровенно признался, что душой и сердцем всегда был и останется казахом, несмотря на то, что родился в России.

"Кто был зрителем Летнего кубка КВН и посмотрит позже эфир, тот увидит, что Азамат десять раз признался в любви к Казахстану и сделал это очень красиво, невероятно круто. Уверен, что как только выйдет в эфир Летний Кубок, эту шутку сразу забудут. Сто процентов", — заключил Малик Хасенов.

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