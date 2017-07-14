В Кремле не знают об Ахметшине, который мог встречаться с сыном Трампа

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Кремлю ничего не известно о Ринате Ахметшине, который, по сообщениям ряда СМИ, мог принимать участие во встрече с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, ничего не известно", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, известно ли в Кремле что-то о Ринате Ахметшине, который, по сообщениям СМИ, вместе с адвокатом Натальей Весельницкой мог принимать участие во встрече с сыном президента США.

Несколько дней назад американские СМИ сообщили, что сын президента — Дональд Трамп-младший в июне прошлого года при посредничестве Эмина Агаларова встречался с адвокатом из России Натальей Весельницкой, ожидая, что она ему представит некий компромат на Хиллари Клинтон.

Сын президента сообщил New York Times, что при встрече с Весельницкой "быстро выяснилось, что она не имела значимой информации". По его словам, после этого стороны перешли к проблеме усыновления детей, что и было целью беседы, а якобы наличие компромата было использовано лишь как "предлог для встречи". Весельницкая в свою очередь опровергает, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.

В понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об адвокате из России, которая якобы заманила старшего сына американского президента на встречу, пообещав ему компромат на Хиллари Клинтон.