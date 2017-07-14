Отец задержанной в Турции россиянки пытается узнать о ее дальнейшей судьбе

АНКАРА, 14 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Отец одной из девочек, которые вместе с матерью были задержаны в Турции, заявил РИА Новости, что он приехал на границу с Сирии для встречи с дочерью, но турецкая миграционная служба пока не дает информации о том, какие действия намерена предпринять по отношению к российской семье.

Турецкая миграционная служба пока не дает информацию о своих дальнейших действиях по отношению к задержанным гражданам РФ Светлане Ухановой и двум ее несовершеннолетним дочерям Елизавете и Амине, заявил РИА Новости отец Елизаветы Сергей Уханов в пятницу.

Ранее и.о. пресс-атташе посольства Александр Лешуков заявил РИА Новости, что посольство обратилось в компетентные органы Турции с просьбой сообщить, находятся ли Светлана Уханова, ее дочери и гражданский муж на территории страны. RT со ссылкой на бывшего свекра Светланы Валерия Уханова сообщил, что женщина с дочерями и гражданским мужем Евгением Кочаари в середине июня поехали на отдых в Анкару, но через некоторое время его сын Сергей выяснил, что они были задержаны при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами. Турецкая миграционная служба не смогла предоставить РИА Новости оперативный комментарий.

"Я сейчас нахожусь в провинции Хатай у границы с Сирией, где в ведении миграционной службы находится моя бывшая жена и дочь. Пока турецкие власти не дают разрешения на повторную встречу с Елизаветой, никакой информации о ее дальнейшей судьбе мне тоже пока не предоставляют", — сказал Сергей Уханов.

Собеседник агентства добавил, что делом о задержании его дочери Елизаветы занимается адвокат.

Валерий Уханов сообщил РИА Новости, что в Турции также находится мать Светланы Елена Краевая, которая пытается добиться возвращения дочери и своих внучек в Россию. По его словам, ранее турецкие власти разрешили встречу Сергея с Елизаветой.

Ранее в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посольство России в Турции "очень активно занимается" вопросом задержания в стране российской семьи.