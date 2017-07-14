Пропавшую в Турции российскую семью задержали при попытке попасть в Сирию

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Жители Саратовской области Светлана Уханова, ее дочери и гражданский муж Евгений Кочаари задержаны в Турции при попытке попасть в Сирию по поддельным документам, сообщает RT со ссылкой на родственников россиянки.

Ранее и.о. пресс-атташе посольства Александр Лешуков заявил РИА Новости, что посольство обратилось в компетентные органы Турции с просьбой сообщить, находятся ли Уханова, ее дочери и гражданский муж на территории страны.

Как рассказал телеканалу бывший свекор Светланы Валерий Уханов, в середине июня его сноха с гражданским мужем и двумя детьми поехали на отдых в Анкару, где живет ее двоюродная сестра. Он отметил, что девушка приняла ислам, увлеклась радикальными течениями религии, это и привело к разрыву отношений с его сыном.

"Через некоторое время его сыну Сергею удалось выяснить, что Светлану задержали при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами, оттуда выдворили в Стамбул. Из Стамбула Светлана с Евгением и дочерьми якобы попыталась выехать в Азербайджан", — уточняет телеканал.