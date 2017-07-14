В помещениях, принадлежащих экс-министру доходов Украины, проходят обыски

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости. Правоохранители проводят более 180 обысков в помещениях, которые принадлежат экс-министру доходов и сборов Украины Александру Клименко, в том числе в редакции "Радио Вести", заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Ранее в пятницу украинское издание "Вести" заявило, что в его офисе в торговом центре "Гулливер" в центре Киева представители украинских спецслужб проводят обыски , работа редакции заблокирована. Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что оперативники департамента защиты экономики Нацполиции совместно со следователями Генпрокуратуры "проводят следственные действия в отдельных офисных помещениях ТРЦ "Гулливер".

"Сейчас проводятся 183 обыска в помещениях, которые принадлежат экс-министру Клименко. В том числе в офисном центре "Гулливер" в городе Киеве, несколько этажей которого является собственностью экс-министра и членов его семьи. Работа журналистов "Радио Вести", входящих в медиа-холдинг Клименко и группы компаний "Юнисон", не прекратилась", — написал Матиос на своей странице в Facebook.

Украинские СМИ связывают газету "Вести" с бывшим министром доходов и сборов Клименко.

В июне Матиос сообщал, что Клименко уведомлен о подозрении в создании преступной группировки и злоупотреблении служебным положением. Клименко и бывшие чиновники министерства доходов и сборов подозреваются в нанесении ущерба государству на сумму 96 миллиардов гривен (около 3,7 миллиарда долларов).

Генпрокуратура Украины завершила в конце апреля досудебное расследование по делу Клименко, который был объявлен в розыск в конце июля 2014 года. Ранее экс-министра приглашали на допрос в Генпрокуратуру, но он не явился. По мнению следствия, Клименко организовал в Одесской, Киевской, Донецкой и Харьковской областях предприятия, которые занимались таможенным оформлением на Украине по заниженной стоимости. Кроме того, по информации надзорного ведомства, в 2012–2013 годах Клименко с сообщниками организовал схемы уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики.

В газете "Вести", которая издается самым большим тиражом среди всех ежедневных изданий Украины — 350 тысяч экземпляров ежедневно, не раз проходили обыски. В Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) объясняли это подозрениями в нелегальном финансировании газеты. В редакции связали произошедшее с критикой в адрес властей. Главредом издания ранее являлся нынешний главный редактор интернет-издания "Страна.UA" Игорь Гужва.